Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, terör saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Taçoy mesajında şunları kaydetti:

“Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 6 askerimizin şehit olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Anavatan Türkiye’nin terörle mücadelesinde yaşamlarını yitiren kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz eder, başta aileleri olmak üzere tüm yüce Türk Ulusu’na baş sağlığı dileklerimi sunarım.

Şu asla unutulmamalıdır ki, başta terör olmak üzere, Türk Milleti’nin toprak bütünlüğü ile birlik ve beraberliğine yönelik hiçbir tehdit başarıya ulaşamayacaktır. Şehitlerimizin ruhları şad olsun…”