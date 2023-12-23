Lefkoşa’da Ayça Alav’ın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen F.L.W.D. (E-31) ve S.H. (E-31) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“22.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Ayça ALAV 'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlılarının olay mahallinden kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen F.L.W.D.(E-31) ve S.H. (E-31) tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Söz konusu şahıslar bugün tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Soruşturma devam etmektedir.”