Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak herkesin düşünmesi gereken tek şeyin sadece ülke gerçekleri olduğunu söyledi.

Taçoy, “Şu anki gerçek, kuzeyde Türkiye’nin garantörlüğünde sağlam güçlü bir yönetimin, güneyde ise ne olduğu bilinmeyen birçok gücün varlığıdır.” diyerek, geleceğe atılacak en doğru adımın iki devletlilik politikası olduğu görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "Atak Zamanı Politikası"nın sadece Kıbrıs konusu ile sınırlı olmadığına işaret eden Taçoy, bu politikanın hem içte, hem de dışta yapılacak işleri içerdiğini belirtti.

Hasan Taçoy Basın Ofisi'nden verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Genç TV’de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taçoy, geride kalan beş yılda bir zeminin oluştuğunu ve artık bu zemine gereken yapının inşa edilmesinin zamanının geldiğini, bu yapının da Atak Zamanı Vizyonu ile mümkün olduğunu söyledi.

Taçoy programda kendisine sorulan soru üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanında olduğunu ve siyasi partiler ile diğer seçim merkezleri arasındaki koordinasyonunu sağladığını ifade etti. Başarmanın yolunun inanmaktan geçtiğini ve inancın vizyona bağlı olduğunu da kaydeden Taçoy, kendisinin de iki devlet vizyonuna uzun yıllardır inanmış bir siyasetçi olarak bunu halka anlatmakla mükellef olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partili milletvekillerinin başka partiden milletvekilleriyle ekrana çıkmama kararını da eleştiren Taçoy, dileyen herkesin karşısına çıkıp fikirlerini anlatmaya hazır olduğunu ancak her şeyin saygı çerçevesinde kalması gerektiğini söyledi.

Taçoy, kendisine yönelik eleştirilerin gerçeklerden uzak olduğunu da belirterek, “Hasan Taçoy kendisini ifade eden Ulusal Birlik Partisi’nin bir ferdi olarak yola çıkmıştır ve o şekilde de devam etmektedir.” dedi.

“Bu ülkenin ihtiyacı olan samimiyettir, hayal değildir” diyen Taçoy, Kıbrıs’ın güneyinde farklı, kuzeyinde farklı şeylerin yaşandığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın elinde tuttuğu gücü bir federasyon içinde Kıbrıs Türkleri ile eşit şekilde asla paylaşmayacağının altını çizen Taçoy, “Herkes bunu biliyor ve herkes bunun farkında. Ama buna rağmen halen bu hayali satmaya gayret etmek Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzer” ifadelerini kullandı.