Lefkoşa ve Dörtyol’da dün uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da E.C.C.’nin (K-28) ikametgahında dün saat 19.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 165 GBP, 40 Euro, 30 ABD Doları ve 64 bin 500 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan, Dörtyol’da faaliyet gösteren bir işyeri önünde dün saat 18.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen M.K. (E-27) üzerinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet kâğıt parçası bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.