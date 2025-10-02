Sahte kimlik kartı düzenleyen 47 yaşındaki B.J.H. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün saat 13.30’da kendi ve ailesi için daha önceden düzenlenmiş toplam 5 adet sahte kimlik kartını, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle süren B.J.H.(E-47) tutuklandı.

-Vize sahteleme

Adına çıkarılan pasaporta, daha önceden 15 günlük vize verilip, mühür vurulmasına rağmen, vizenin süresini 30 gün olarak değiştirerek resmi evrağı sahtelediği ve dün saat 14.30’da Lefkoşa’da, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdüğü tespit edilen A.K.(E-35) tutuklandı.

-Hırlızlık

Lefkoşa’da bir evde temizlikçi olarak çalışan T.H.'nin (K-37) Eylül ayında çalıştığı evin yatak odasındaki çekmecede bulunan çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, T.H. tutuklandı.

-İzinsiz ikamet

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yangın

Girne Hazreti Ömer Caddesi’nde dün 16.00 sıralarında, bir mobilya atölyesinin boya havalandırma bacasında yangın çıktı.

Baca yanında yakılan mangalın baca içerisinde bulunan boya kalıntılarını ısıtıp tutuşturması sonucu meydana geldiği tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda, muhtelif ebatlardaki plastik su boruları, elektrik kabloları ve mutfak dolapları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı işyerinin duvarları islendi.