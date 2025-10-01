Ataoğlu: “Halkın beklentisi olan yasalar bir an önce Meclis’ten geçirilmeli”

Arıklı: “Cumhuriyet Meclisi Federasyon tezinin ortadan kaldırıldığını ilan etmeli”

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışında siyasi parti başkanları da konuştu.

Toplantıyı açan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Meclis’in geçmişten bugüne tarihini anlatarak, Dördüncü Yasama Yılı faaliyetlerini özetledi. Ayrıca, sunuşların yapıldığı toplantıda, Genel Kurul salonundaki ekranda Meclisin tarihi ile ilgili geçmişten günümüze görüntüler yansıtıldı.

- Ataoğlu

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında, bugüne kadar yapılan bütün yasa çalışmalarında emeği geçen vekillere, meclis çalışanlarına, katkı koyanlara teşekkür etti.

Seçim yasakları sürecinde herkesin birbirine duyacağı saygı çerçevesinde seçimin atlatılmasını temenni eden Ataoğlu, halkın beklentisi olan yasaların bir an önce Meclis’ten geçirilmesini diledi.

Ataoğlu, bundan sonraki dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

- Arıklı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, geçtiğimiz dönemde 63 yasanın geçirildiğini anımsatarak, Meclis’in temel görevinin halkın sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret eden Arıklı, bu seçimlerde federasyona dayalı eski tez ile iki devletli yeni vizyonun yarışacağını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda ve Milli Güvenlik Kurulu’nda federasyon görüşmelerinin sona erdiğini açıkça ilan ettiğini kaydeden Arıklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de 18 Temmuz 2024’te iki devletli çözümü oy birliğiyle kabul ettiğini vurguladı.

Meclis’in de aynı yönde adım atması gerektiğini ifade eden Arıklı, “Federasyon tezinin ortadan kaldırıldığını ilan etmeliyiz. Hükümetin bu yönde çalışması var. Bu seçimler, halkımızın Türkiye’yle mi birlikte yürüyeceğiz, yoksa Türkiye’siz mi yola devam edeceğiz konusunda vereceği karar olacaktır” dedi.

- Genel Kurulu’un bir sonraki toplantısı 20 Ekim Pazartesi

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmesi ve bir sonraki toplantının 20 Ekim Pazartesi günü yapılmasına ilişkin tezkereyi oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıda ayrıca Ulusal Birlik Partisi’nin, Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitedeki üye değişikliğiyle ilgili tezkeresi de onaylandı. Oybirliğiyle kabul edilen tezkerede, Komite’de başkan olarak görev yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olması, üye olarak görev yapan Milletvekili Ziya Öztürkler’in ise Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmesi nedeniyle yerlerine Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük’ün görevlendirildiği belirtildi.