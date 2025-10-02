Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki devletli siyaseti onaylatıp, istikrarın devam ettirilmesiyle ülkedeki gelişim ve kalkınmanın süreceğini dile getirdi.

Tatar, “İki devletli siyaset, devletin güçlenmesi, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkına sahip çıkması ve halk olarak yoluna devam etmesidir. Bize yakışan onurlu ve başımız dik bir şekilde kendi devletimizin çatısı altında yaşamamızdır.” dedi.

Karşı tarafın federasyon temelinde çözümü savunduğunu anlatan Tatar, Avrupa Birliği’nde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının tehlikeye gireceğini kaydetti.

Seçim Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Demokrat Parti (DP) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Tatar burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verilen destekten dolayı Demokrat Partililere teşekkür etti.

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oluşturduğu hükümetin pandemi ve 6 Şubat Depremi’nin etkilerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan iyi ilişkiler sayesinde ulaşım, iletişim, sağlık ve alt yapı alanlarında başarılı çalışmalar yaptığını kaydeden Tatar, son dönemde yakalanan istikrar sayesinde yükseköğrenim, turizm, inşaat sektörü, tarım ve sanayide ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

DP’nin desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tatar, “5 yıl önce birlikte başardık yine birlikte başaracağız. 5 ay önce sağduyu mutabakatı kurduk ve çalışmalara devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

- “İki devletli çözüm siyasetinin başarılı olması için Türkiye’nin tam desteğiyle çalışmalar sürüyor”

İki devletli çözüm siyasetinin başarılı olması için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında 4’üncü kez federasyon defterinin kapandığını, iki devletli çözüm siyasetine destek verdiğini, KKTC ile ekonomik, diplomatik ve siyasi işbirliği yapılması çağrısında bulunduğunu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da iki devletli çözüme vurgu yaptığını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anan Tstar, Denktaş'ın bıraktığı mirasa sahip çıkıp, onu geleceğe taşımaya devam edeceğini dile getirdi.

Tatar şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi, beka seçimidir. Devletimize ve milli değerlere sahip çıkacağız. Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz, garantörlüğünü ve askeri varlığını sürdüreceğiz. Atak diplomasi ile tanınma yolunda ciddi adımlar atılacak. Türk Devletler Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatında bayrağımızla devletimizi temsil etmek bize yakışandır.”