Gazimağusa’da iki eğlence mekanına ateş etmeye çalışılması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki eğlence mekanının önüne gelen kimliği meçhul erkek bir şahıs, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile konu mekanlara doğru ateş etmeye çalıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, olayda zanlı olarak aranan E.D.(E-23), suç ortağı D.K.(E-22) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.S.(E-41) tutuklandı; olayda kullanıldığına inanılan bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve içerisinde takılı toplam 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Yapılan ileri soruşturma kapsamında ise, tabanca, şarjör ve mermiler Gazimağusa’da bir arazide saklamış şekilde bulunarak emare olarak alındı.