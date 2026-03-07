(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen, zorla alıkoyma, cinsel taciz ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Süleyman Bagtyyqrov mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alperen Asena mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 5 Mart 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa’da Yakındoğu Üniversitesi içerisinde bulunan bir marketin deposu içerisinde N.G.G.'ya “seks, seks” deyip cinsel tacizde bulunarak her iki eli ile kollarından tutup rafların arasına götürerek zorla alıkoyduktan sonra göğüslerini her iki eli ile sıkarak cinsel saldırıda bulunup, akabinde genç kadın kendini korumak için ellerini yüzüne götürdüğü esnada yüzüne sağ eli ile yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine 6 Mart’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını,itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşat, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.