Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, kadınların eşitlik mücadelesinin ve emeklerinin hatırlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dayanışma duygularıyla selamladı.

Oda başkanı Beste Oymen mesajında, 8 Mart’ın yalnızca bir kutlama değil, kadınların yaşam hakkı, eşitlik ve adalet taleplerinin de güçlü şekilde dile getirildiği bir gün olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Oymen, Gıda Mühendisleri Odası olarak, üyelerinin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Kadın gıda mühendisleri; üretimde, laboratuvarlarda, denetimlerde ve akademide büyük bir özveriyle çalışarak toplumun güvenilir gıdaya erişmesi için önemli bir sorumluluk üstlenmektedir.

Toplum sağlığını koruyan bu emek, aynı zamanda kadınların bilimde, üretimde ve karar alma mekanizmalarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu da göstermektedir. Ancak kadınların emek verdiği her alanda güven içinde yaşaması, şiddetten uzak bir yaşam sürmesi ve eşit haklara sahip olması temel bir insan hakkıdır.

Gıda Mühendisleri Odası olarak kadınların yaşam hakkını savunmanın ve kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Kadınların özgür, eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir toplumun mümkün olduğunu hatırlatıyor; toplum sağlığı için emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Kadınların yaşadığı, ürettiği ve söz sahibi olduğu bir dünya, daha sağlıklı ve daha adil bir dünyadır.”