Başkent Lefkoşa’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir park yerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, bulundukları araç içerisinde şüpheli olarak görülen İ.C.(E-26) ile A.İ.M.’nin (E-18) üzerlerinde ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 500 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı.

- Gazimağusa ve Güzelyurt’ta “sarhoşluk, rahatsızlık ve küfür”: İki kişi tutuklandı

Gazimağusa ve Güzelyurt’ta kamuya açık yerlerde alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 36 yaşındaki bir kadın ve 48 yaşındaki bir erkek suçüstü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, Gazimağusa’da F.Y.(K-36) (nefes örneği vermeyi reddetti) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Güzelyurt’ta K.B. (E-48) ise 142 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, devriye gezen polis ekiplerine küfür etti ve yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

- İzinsiz ikametten bir kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da bir restoran mutafında yangın

Dün, saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında, muhtemelen fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, mutfak içerisindeki klima iç ünitesi, konu fritöz ile elektrik tesisatı yanarak zarar görürdü, çıkan dumandan dolayı restoranın duvarları islendi.

- Uluışık’ın ölüm sebebi “kalp damar hastalığı”

Polis, dün Gemikonağı’nda kaldığı ikametgahda yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Hamdi Uluışık’ın (E-56) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.