(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan İbrahim Casum ile Ali İsmail Mastau mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Mart 2026 saat 20.00 sıralarında YDÜ içerisinde park halindeki araçtan şüphe duyulması üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada sürücü İbrahim Casum’un üzerinde bir buçuk gram hintkeneviri, 500 miligram kokain olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Ali İsmail Mastau'nun üzerinde ise 500 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen madde tespit edildiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşat, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.