Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, bölgedeki gelişmeler ve İngiliz üslerinin hedef olarak anılmasıyla ülkedeki çok uluslu öğrencilerin, akademisyenlerin ve ailelerin haklı bir tedirginlik yaşadığını ancak ordu, emniyet teşkilatı, sivil savunma ve sağlık birimlerinin görev başında olduğunu kaydetti.

GAÜ’den verilen bilgiye göre Akpınar yazılı açıklamasında, KKTC devletinin karar alıcı tüm organları, teşkilatları ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir eşgüdüm ve sağduyu içinde, istikrarlı ve esenliğe dayalı kararlar üretilebileceğini kaydetti.

Akpınar, bu kararlarla halkın, öğrencilerin ve ailelerin güvenlik endişesinin asgariye indirilebileceğini, mümkün olan en huzurlu ortamının oluşturulabileceğini söyledi.

GAÜ Rektörlüğü’nün bu konuda duyuru da yaptığını belirten Serhat Akpınar, diğer üniversitelerin de paralel düşünce ve uygulamalar içinde olduğuna inanç belirtti.

Akpınar, “Yükseköğretim, öğrenciler, aileler ve paydaşlar göz bebeğimizdir.” dedi.