(Kamalı Haber)- Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan Nijerya vatandaşı 28 yaşındaki Ajeojo Olamıde oluwaponmıl mahkemeye çıkarıldı. Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Halime Hoca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 12:30 raddelerinde Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, VA 363 plakalı BMW marka araç sürücüsü olan zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, araç içerisinde yapılan aramada konu aracın torpido gözünde Rothmans marka sigara paketinde alüminyum folyoya sarılmış, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, söz konusu uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve VA 363 plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, akabinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 15 Kasım 2021 tarihinden beri ülkede bin 532 gündür ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının beyanında uyuşturucu kullandığını, maddenin kendisine ait olduğunu söylediğini ancak kimden aldığını söylemediğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analize ve sarılı olduğu paketin parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini belirtti. Alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu da kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Kürşat Rauf zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.