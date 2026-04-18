Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

19:31

BURUK: "OSIMHEN İLE KONUŞTUK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır. Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz. Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum. "Osimhen... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek."

19:30

DEMİREL: "BİZİM KENDİ DERDİMİZ VAR"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel: "20 bin bilet satıldı, 1 tane bile bilet kalmadı. Ankara'ya teşekkür ediyorum. Çok ihtiyacımız var puana. 1 puan alabildik. Bu 6. maçım. Takımımdan memnunum, sadece maç kazanamadık. Doğru oyunla hareket edersek puanlar alabiliriz. Bizim de hedefimiz var. Kendi derdimizdeydiz. Daha çok kazanması gereken taraf biziz. Oyuncularıma keyif alacaksınız, birbirinize sarılacaksınız dedim. İnanıyorum ki kazanacağız. Biz kişisel olarak Galatasaray'ı her anlamda analiz ettik. Önemli olan takım oyunu. Galatasaray'ın oturmuş bir oyunu var. Bunu idrak edebiliyorsunuz. Oyuncularım taktiği uygularsa sonuç alırız. Takımım bunu yapacak. Konsantreyiz. Osimhenli - Osimhensiz anlattık Galatasaray'ı. Umuyorum ki çok iyi mücadele edeceğiz ve skoru ne kadar uzatabilirsek maça o kadar ortak olabiliriz."

18:53

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi. Galatasaray'da Victor Osimhen maç kadrosunda yer almadı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 1, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

GALATASARAY FIRSAT PEŞİNDE

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin 4 puan önünde çıkacak.

DÖRT GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek.

Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak "Cimbom" 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.