İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan Türk ve Kıbrıslı Türk çocuklar, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu sabah Birmingham Belediye Meclisi’ni ziyaret ederek, temsili olarak koltukları devraldı.

Midlands Türk Toplumu Başkanı Göktuğ Tenekeci’nin TAK’a verdiği bilgiye göre, çocuklardan Ella, Dora Efe, Defne, Tayga ve Aylin, hazırladıkları konuşmalarda Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ın önemini vurguladı. Birmingham Atatürk Türk Okulu öğrencilerinden Dora Efe, sembolik bir seçimle “Lord Mayor of Birmingham” seçildi.

İngiltere’de ilk defa gerçekleşen bu etkinlikten duydukları mutluluğu ifade eden Tenekeci, “Bölgemizde yaşayan Türk toplumunu hak ettiği tanınırlık ve güce ulaştırmak için tüm çalışmalarımızı en değerli hazinemiz olan Atatürk’ün fikir ve öğretileri ışığında gerçekleştiriyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Tekeneci, iki yıllık diaspora çakışması ve entegrasyon süreçlerini iyi yöneterek bu noktaya geldiklerini belirterek, Birmingham Belediye Başkanı Zafar Iqbal ve belediye meclisi üyeleriyle bugün sabah çayında bir araya gelerek ağırlandıklarını da kaydetti.

Göktuğ Tenekeci, “Çocuklarımızın İngiltere’de entegre olarak katılımcı demokrasi çerçevesinde toplumumuzun yerel yönetimlerden ulusal yönetime kadar temsil haklarını kullanmaları için bir vizyon geliştirdik. Adım adım bunu gerçek gerçekleştirmek için çalışıyoruz.” diye konuştu.