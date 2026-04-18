2004 yılında Popstar'a katılarak adını duyuran ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Rıza Tamer, seneler sonra sokak müzisyenliği yaptığı sırada çekilen videolarıyla şöhreti yakaladı. “Benden Sonra” şarkısıyla yıdızı parlayan Tamer, gerek şarkıcılığı gerek açıklamalarıyla gündem oldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Rıza Tamer, önceki akşam Bodrum Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'taki evde reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

43 yaşında hayatını kaybeden Rıza Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"GÖZ GÖRE GÖRE DİBE VURDUM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken Rıza Tamer'in bir arkadaşının yaptığı yorumla, ünlü şarkıcının doğum gününden üç gün önce vefat ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Tamer'in aylar önce verdiği röportajlar da gündeme geldi. Eski eşiyle pandemi dönemindeki maddi sıkıntılar nedeniyle boşandığını anlatan Rıza Tamer, aşk acısı sebebiyle sokaklara düştüğünü anlatmıştı.

Pandemi döneminde yaşadığı ekonomik zorlukları "Bir anda her şey durdu. Konser yok, sahne yok. Göz göre göre dibe vurdum" diye anlatan Tamer, bu zor dönemde eşinden de ayrıldığını ve psikolojik olarak çöktüğünü açıklamıştı. Tüm bunların ardından barınacak yeri kalmayan Tamer, bir süre sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını da anlatmıştı.

Halkın kendisini betondan kaldırdığını söyleyen Rıza Tamer, değişen hayatıyla ilgili “Yalnız kalınca hep kendimle yüzleşmeye çalışıyorum. Geçmişle yüzleşmek zor. Ama yeni bir hayata başlıyorum. İnşallah bundan sonra güzel olur ve çok mutlu oluruz. Bol para kazanıp etrafımıza da yardım ederiz” demişti.

"BU DÜNYADA YAPACAK ÇOK ŞEY KALMADI" DEMİŞTİ

“Bu dünyada yapacak çok bir şey kalmadı bana. Acılarımı çektim geriye kalan acılarımı gülerek anlatıyorum" sözüyle dikkat çeken Rıza Tamer, bugün Muğla’daki Akyaka Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla Akyaka Mezarlığı’na defnedilecek.