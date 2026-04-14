Bir süredir genellikle İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturmalar kapsamında sinema, müzik ve eğlence dünyasından ünlü isimler polis ya da jandarma eşliğinde uyuşturucu testine götürülüyor.

Ardından bu isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşılıyor.

Son olarak 12 Nisan’da İstanbul’da Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki bazı eğlence mekanları ‘uyuşturucu’ ve ‘fuhuş’ gerekçesiyle aranmıştı. Gözaltına alınan 19 kişiden sekizi tutuklandı.

DW’den Cengiz Özbek’in haberine göre sanatçılar arasında endişe ve korku hakim. DW Türkçe’ye konuşan bir dizi oyuncusu şunları söyledi:

* Kimle konuşsam tedirgin. Bir sonraki biz olur muyuz diye bir endişe var. Herkes korku içinde bekliyor.

‘Testi pozitif çıkanlar hakkında alınan kararlar ortada’

* Yapımcıların projelerden önce oyunculara uyuşturucu testi yaptırmayı düşündüğü konuşuluyor. Birkaç günlük gözaltının bile setlerde aksamaya ve dolayısıyla ekonomik kayba sebep olduğunu görüyorlar.

* Testi pozitif çıkan oyuncular hakkında alınan kararlar da ortada. Böyle bir duruma düşmemek için kendileri test yaptırmayı planlıyormuş.

‘Özel hayata müdahale’

Bir kadın oyuncu da endişelerle ilgili şunları söyledi:

* Bu, aslına bakarsanız özel hayata müdahale. Oyuncuları, oyunculuk mesleğini karalamak, bir kara liste yapmak bu. O oyuncuların mesleki hayatını riske atacak bir durum, fişlemek bu. Çevremdeki bütün meslektaşlarım da aynı fikirde.

* Bu mesleği yapan insanlar da sürekli uyuşturucu kullanan, bohem hayatlar yaşayan insanlarmış gibi gösterilerek meslek de karalanıyor aynı zamanda.

İddia edilen ‘önlem’le ilgili söylentileri kendisinin de duyduğunu belirten oyuncu şöyle devam etti:

“Evet böyle konuşmalar var. Peki fişlemeyi yapmayan şirketlere ne olacak? Yapım şirketleri de bence endişelidir. Eğer bir zorlama sonucu bu testleri yapacaklarsa yani. Ama kendi tercihleriyle yapacaklarsa, bu hoş değil… Umarım buna kapı açılmaz.”