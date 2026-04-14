Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve şampiyonluk yarışında önemli iki puan bırakmıştı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Yaser Asprilla, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

İspanyol basınından Kolombiyalı futbolcunun geleceği için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

“GALATASARAY TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRMEYECEK”

Sport'un haberine göre Galatasaray, 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Asprilla'nın transferini gerçekleştirmeyecek.

Galatasaray'a devre arasında katılan Yaser Asprilla, imza sonrası "Metin Oktay selamı" ile poz vermişti.

“TÜRKİYE'DE İYİ KARŞILANDI AMA…”

Haberin devamında 22 yaşındaki futbolcunun devre arasında taraftarlar tarafından çok iyi bir şekilde karşılandığı ancak Sane, Barış Alper ve Noa Lang gibi isimlerin arkasında forma şansı bulmakta güçlük çektiği belirtildi.

Türkiye'ye adaptasyon süreci beklediği gibi gitmediği aktarılan Asprilla'nın opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmayacağı ve oyuncunun gelecek sezon Girona'ya geri döneceği kaydedildi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında puan kaybettiği maçın ardından kadroda bulunmayan Asprilla'nın paylaşımı tepki çekmişti.

Yaser Asprilla'nın Kocaelispor maçı sonrası yaptığı paylaşım.

Genç futbolcu, gelen tepkilerin üzerine paylaşımını kaldırmıştı. Güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görülen bir kareyi yayınlayan Asprilla, paylaşımını silmek zorunda kalmıştı.