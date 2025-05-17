(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta Köprülüzade Sokak üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında şüpheli hareketler sergileyen zanlı Yavuz Doğan’ın tasarrufunda Sentetik Cannabinodid türü madde bulundu. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan YIlmaz olayla ilgili bulguları aktardı. Yılmaz, 16 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:20 raddelerinde Güzelyurt’ta Köprülüzade Sokak üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolünde GS 180 plakalı araç sürücüsü Güzelyurt’ta sakin zanlı Yavuz Doğan’ın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine , araç içerisinde huzurunda yapılan aramada sağ ön paspas üzerinde içerisinde Sentetik Cannabinodid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan içerisinde tütünle karışık 1 adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve konu izmaritin emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınan emarenin tahlile gönderileceğini, ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.