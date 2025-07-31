(Kamalı Haber)- KKTC’ye bir şahsı vurmaya gelen tetikçi 23 yaşındaki turist Yunus Emre Karakoç tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine Lefkoşa da Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir hotelde kalmakta olan KKTC’de turist olarak bulunan Yunus Emre Karakoç’un henüz tespit edilemeyen Türkiye'de kalmakta olan bir şahıs ile Demirhan’da faaliyet eden Erülkü Süper Markette bulunan çiğ köfteciyi kurşunlamak için plan yapıp ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde gizli ittifak suçunu kabul ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini kaydeden polis, ayrıca zanlının KKTC'de bağlantıya geçtiği herhangi birinin olup olmadığı hakkında soruşturma yapılması gerektiğini belirterek, 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.