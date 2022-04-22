Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Cumhurbaşkanı Tatar boşuna debelleşiyor…
Siyasi partilerle konuşup yeni görevlendirme yapacakmış!
Aslında bu turların hiçbir çözüm getirmeyeceğini kendisi de biliyor parti başkanları da…
Onun için mutabakat hükümeti demeye başladılar!
İçlerinden en farklı Erhan Arıklı konuşuyor…
Arıklı teknokrat hükümete de destek vereceğini söyleyerek çok da makam heveslisi olmadığı mesajlarını veriyor!
Aslında ilk baştan olması gereken buydu…
Çünkü bu ülkenin düzlüğe çıkabilmesi için siyasetçilere değil teknik adamlara ihtiyaç duyulmaktadır!
Ankara ‘popülizm’ yapmayın dediği halde eğer arka kapıdan istihdamlar hala yapılıyorsa bu konudaki samimiyetsizliğimiz gün yüzüne çıkmaktadır…
Mutabakat hükümeti filan da bizim şartlarda hiçbir işe yaramayacaktır!
Zaman kaybetmek istiyorsanız buyurun deneyin…
Ayrıca ortada Ankara ile imzalanan mali protokol durdukça da CTP’nin böyle bir işbirliğine onay vermesi sadece saflık olacaktır!
…
Hani diyorlar ya…
Hükümet modellerinde tek alternatif UBP’dir!
Doğrudur ama UBP’nin durumu da ortadadır…
Tarihi bir rekora imza atarak daha iki ay bile dolmadan havlu atmıştır!
Hangi hükümet modeli denense de hiçbir şey değişmeyecektir, bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte izleyeceğiz…
Bu yüzden 3 ay geçmesine rağmen yeniden bir erken genel seçim de alternatifler arasındadır!
Bu niye önemlidir?
Halkın iradesini bir kez daha görmek için artık şart olmuştur…
Zira iktidar bizim işimiz diyenler daha maratonun başında pisti terk ederken yeni bir iradenin ortaya konulmasından niye sıkıntı duyulsun ki!
Hem de önümüzde daha ne zaman olmayacağı bilinmeyen bir yerel seçimler varken…
Genel ve yerel bir seçim artık en iyi fırsattır!
Ülkede yaşanan kabine krizi bile bize bu konuda net bir mesajdır…
Eğer mutabakat olacaksa da bu konuda almalıdır!
…
Gelelim asıl meseleye…
Bizim ortaklar Ankara’ya gidip protokol imzaladılar ya!
Hani bir türlü açıklayamadıkları protokol…
Gizli bir şey yok diyorlar başka bir şey demiyorlar!
Diyemiyorlar…
Ankara’da neler konuşuldu merak edeniniz yok mu?
Çok şey oldu da en azından bizler bilmiyoruz…
Ama sızan bilgiler de yok değil!
Ankaralı kaynaklara göre güven bunalımı tavan yapmış…
Zaten Fuat Oktay da açıklamasında bunun ilk mesajlarını vermişti…
Popülizm yok dedi!
Bundan böyle kurumsal ilişkiler var dedi…
İyi de bunları niye söyledi!
Bunun da biraz derinlerine inmek gerek…
…
Şu anda UBP içinde ve dışında ne konuşuluyor biliyor musunuz?
Sadece hükümeti kurma görevi kime verilecek?
Kim kim ile hükümet kuracak!
Kimler bakanlık görevinden alınıp yerlerine kimler gelecek…
Şimdilik Başbakan Sucuoğlu’nun durumu ve konumu gündem olmuyor!
Ama yakında olacak…
Çünkü işler daha kötüye gidip duvara toslayınca acaba krizin asıl sebebi Sucuoğlu mu diye sorular sorulacak!
Hep şu gitsin bu gitsin diyoruz ya…
Peki Faiz Sucuoğlu giderse ne olur ne biter hesap kitap yapan var mı?
Ya da Ankara en oldu da bize sırtını döndü diye soran?
Ekonomide görüş açısı daraldıkça bu sorular da artık gündeme gelecek…
Tabi ki zamanı gelince!
…
Başbakan Ankara’yı iç işlerimize karıştırmayın diye nutuk attı ya…
Hem de kimin karıştırdığın bile bile!
Artık başını iki elinin arasına alıp düşünme zamanıdır kendisi için…
Ankara ile ilişkiler hiç olmayan kadar kötüdür ve daha da kötü olmaya gedecektir!
Sucuoğlu bunun da özeleştirisini yapma sınırına gelmiştir…
Kötüye giden ilişkilerde kendisinin payı var mıdır?
Aradaki güvensizliğin gerçek sebebi nedir!
Eğer kendi olduğunu kabul ederse ve kendinden sonra güven geleceğine inanırsa gerekeni yapacak mıdır?
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, UBP içinde birilerini de kışkırtmasıyla size karşı büyük bir yıpratma kampanyası başlatılmak istendiğini biliyor muydunuz? Bir eşeleyin bakalım altından kimler çıkacak? Bu arada iftar yemeği toplantısına başka bir programımız olduğu için katılamadık, nazik davetinizden dolayı teşekkür ederiz…
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Sayın Serdar DENKTAŞ, dünkü sosyal medya paylaşımınız DP içinde geri dönüş sinyali olarak algılandı. Belli ki sizin bu işlerden bıkıp usandığınızı bilmeyenlerin sayısı epey olsa gerek. Biz yine de kendiniz için ülkeniz için bir şeyler yapabileceğinize inanlar içindeyiz…
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Sayın Ali PİLLİ, şu anki fiyatının yarısına eş değer antijen kiti ihalesinin sürecini başlattığınızı memnuniyetle öğrendik. Son iki yıldır kim bilir kimler bu işten haksız kazanç elde ettiler aslında bunları da bir masaya yatırabilseniz iyi bir amme hizmeti yapmış olurdunuz…
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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, takım kaptanı seni oyundan çıkarmak isterken neyi kastettiğiniz gayet nettir ama o zaman takım kaptanına sormazlar mı işin başından niye sağlam bir kadro kurmadı diye! Başınıza gelenleri ne çabuk unuttunuz!
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Sayın Hakan CENAPOĞLU, DP Genel sekreteri olarak ilk günlerinizin bir hayli zor geçtiği konuşulmaya başlandı. Bazı kurmaylar hayli sıkıntılıymış, sanki de kendinizi zor kabul edecek gibi görülüyorlar…
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Sayın Nidai SALİŞ, büyük yatırımlar yaparak kurduğunuz işletmenizin kapısına kilidi vurma noktasına geldiğinizi üzülerek öğrendik. Bu arada sıkıntı sadece siz de değil bir çok meslektaşınızdadır bir an önce işbirliği yapılmazsa da sektör tamamen bitme noktasına gelecektir…
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