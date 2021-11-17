Levent Özadam - Mesaj Kutusu
15 Kasım’da yaşanan manidar gelişmelere çok da şaşırmadık…
Hatta bekliyorduk bile!
Faiz Sucuoğlu, bir önceki kurultayda rica ve minnetlere karşı duramayınca adaylıktan geri çekildi…
Sadece partilisinden değil kamuoyunun çoğundan tepki aldı!
Aslında kendisi de pişman olmuştu ama kim bilir belki de yapabileceği çok bir şey yoktu…
Aylarca bu yükü sırtında taşıyıp, biraz da gurur meselesi yapınca ki bunda da yerden göğe kadar haklıdır, bu kez ölmez var dönmek diye açıklamalar yapıp kurultayda bir kez daha adaylığını ilan etti ve partilisinin ezici çoğunluyla hem genel başkan hem de Başbakanlık koltuğuna oturdu!
Kurultaydan çok önce bir takım tahminler yapılıyordu…
Sucuoğlu’nun kazanması çok önceden belliydi ama seçildikten sonra ne olacağını kimse kestiremiyordu!
Şimdi 15 Kasım etkinliklerinde ilk mesajlar gelmeye başladı…
Faiz Sucuoğlu için ister yalnızlaştırılma değin, isterseniz itibarsızlaştırma düğmesine basılmıştı!
Eminiz ki şu anda kendisinin yerine olmayı hiç kimse istemez…
Evet, kesinlikle partilisinin iradesiyle genel başkan ve başbakan olmuştur ama defalarca yazdığımız gibi bundan böyle işi görünenden çok daha zordur!
…
Girne’de askeri hastanenin temel atma töreninde tam bir protokol karmaşası hatta kepazeliği yaşanmıştır…
Biz burada bir din insanının duasına filan karşı değiliz!
Öyle buyurmuşlardır öyle de olmuştur…
Ama başbakanın geride tutulması tamamen kasıtlıdır ve ödeyeceği bedelin de habercisidir!
Sucuoğlu aslında büyük nezaket göstererek arka planda kalmayı yeğleyip belki de Türkiye’den misafirlerin de olduğu bir ortamda kriz yaratmamak için sessiz kalmıştır ama bunun devamının da olabileceğini de bir yerlere yazarak, yeni bir yol haritası belirlemek gibi de bir zorunluluğu hasıl olmuştur!
Sucuoğlu’nun kurultaydan aylar öncesi Fuat Oktay’dan randevu talep etmiş ama başarılı olamamıştır…
Hasan Taçoy’a randevu verenler Faiz Sucuoğlu’na vermeyerek ilk tepkilerini ve tabi ki gelecekte olabilecekleri de göstererek KKTC’nin yeni hükümet döneminde izleyecekleri politikayı belirlemişlerdir!
Bunun belli ki ekonomik olarak KKTC’ye yansıması da olumsuz olacaktır, kem bilir belki de maaşlar hatta 13. Maaşların ödenmesinde sıkıntı yaşanacak ve Sucuoğlu istifaya zorlanabilecektir…
Sucuoğlu bu günlerde kesinlikle Ankara ile sıcak temasta olmalı, randevu konusunda ısrarcı davranmalıdır!
…
Bir de geçen yıldan beridir günü ve tarihi verilen Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı hastane konusu vardır…
15 Kasım gelip geçmiştir ama hastane inşaatının temeli atılmamıştır!
Bunun gerekçeleri de bu hükümet tarafından araştırılmalı hatta bırakın hükümeti Cumhurbaşkanlığı nezdinde konu takip edilmelidir…
Zira şu anda Ankara ile ilişkilerde çok iyi gibi görülen sadece Cumhurbaşkanı Ersin Tatar vardır!
Cesaret edebilir mi bilemeyiz ama 15 Kasım gibi tarihi bir günde verilen sözlerin niye yerine getirilmediğini Türkiye’deki refiklerine sorabilmeli, bu nedenle önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olan olumsuzlukların önünü şimdiden kesmelidir…
Karşımızda koskoca hatta dünyaya meydan okuyan bir Türkiye Cumhuriyeti vardır!
15 Kasım’da temel atılacak dediyse atılmalıydı…
Eğer olmadıysa da kamuoyu bunun gerekçelerini öğrenmeli yanlış yorum ve değerlendirmelerin önü kesilmelidir!
Zaten birileri yine hortlayarak iki kardeş ülkenin ilişkilerini zedelemek için büyük uğraş verirken, bu konularda sessiz kalmak o birilerine malzeme vermekten öteye geçmez…
Tüm kesimleri aklıselime davet ediyoruz!
Bu şartlarda Türkiyesiz bir KKTC’nin olamayacağına inananlardanız ancak siyasi hesaplaşma ve bedel ödettirmek, iradeye müdahale etmeyi de kabul etmemiz mümkün değildir…
MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, belli ki Başbakanlığınız döneminde Ankara ile ilişkilerde epey sıkıntılar yaşanacağa benziyor. Çok da gecikmeden bu konuda bir girişim başlatıp gerekirse en tepedeki isimle görüşmek için yoğun bir çalışma başlatıp hem sizin hem de ülkenin kaderini belirlemelisiniz…
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Sayın Ersin TATAR, dün bazı belediye başkanı arkadaşlar aradı, 15 Kasım resepsiyonuna davet almadıkları için sitem ettiler. Protokol karışıklıkları sizde de mi yaşanmaya başladı yoksa masum bir organizasyon hatası mı yapıldı dersiniz? Bu arada Ankara ile ilişkilerde hükümetin sizin desteğinize büyük ihtiyacı var, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Serhat AKPINAR, devlete maddi karşılıkla verdiğiniz hastane inşaatının ihale konusu bir türlü aydınlığa kavuşmayınca haklı olarak binayı geri isteyerek çok da haklı bir istemde bulundunuz. Bu ülkede ihale şartları normalleştirilmezse artık sonuçlanmaları da mucizelere kaldı!
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, dünkü uyarı mesajımızdan sonra ilgi gösterip araştırma yaptığınız için hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz. Bazı kurallar yasalar çerçevesinde belirlenmişse hepimizin boynu kıldan incedir.
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Sayın Özer ÖZBİLEN, pek kıymetli ablanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Tanrı’dan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıkıl uzun ömürler nasip etsin inşallah…
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Sayın Oktay KAYALP, başka bir siyasi partinin yaptığı yerel seçim anketinde şu anki kesinleşen adayınızdan daha fazla oy aldığınızı biliyor muydunuz? Belli ki partili ve bölge halkının zihninde bir yerlerde hala yerinizi koruyormuşsunuz…
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Sayın Yakup SARICA, evin bahçesinde bulunun dolu 2 adet tüp gazın hırsızlar tarafından çalınması bu devirde artık çok da şaşırmayacak bir olay olsa gerek. Zira hükümet sağ olsun tüp gazın fiyatını altın değerine çıkardı, bakalım bundan böyle başımıza neler gelecek?
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Sayın Gülşen ORTAÇ, tarihi Arasta’nın önemli değerlerinden babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve bütün aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Ahmet BENLİ, bölgede gençliğe kazandırdığınız yeni projeyle yerel yönetimlerin vazgeçilmezlerinden olduğunuzu bir kez daha kanıtlamış oldunuz. Bir çoğu maddi sıkıntılarla boğuşurken sizin yaptığınız yatırımlar ancak alkışlanır. Başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Barış TOSUNOĞLU, hayranı olduğunuz Fatih Ürek’in konserini izlemek için yoğun bilet bulma arayışınızda olduğunuz konuşuluyor. Karaborsaya bile razıymışsınız, umarız en büyük arzınızda hayal kırıklığı yaşamazsınız…