Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Malum genel seçimler için artık son düzlükteyiz…
Seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte aday adayı olduklarını açıklayanların ardı arkası kesilmiyor!
Artık ağırdan seçim anketleri de yayınlanmaya başlayınca, UBP’nin daha şimdiden birinci parti olacağı kesinleşince özellikle muhalefet partilerinin aday bulmakta zorlandığını görüyoruz…
Doğal olarak birinci olmayacak bir partiden milletvekili adayı kimse düşünmez!
Bu özellikle de siyasete yeni girecekler için geçerli…
Zira muhalefet partilerinde de kesin kazanacak adaylar üç aşağı beş yukarı şimdiden belli!
Ama UBP öyle mi?
UBP’de yine aday adayı patlaması yaşanıyor…
Adı sanı duyulmamış olanlar bile belki talih kuşu başına konar diye aday adayı olmak için parti genel merkezinde kuyruklar oluşturuyor!
Bunları medyaya yansıtanlar şanslı, ahbabı olanlar buluyor bir yolunu…
Ama diğerleri de bir şekilde umutlu!
Seçmenin bu kez eski değil yeni siyasetçi istediğini düşünenler gidip basıyor 25 Bin TL’yi, aday adayı olduğunu ilan ediyor…
Aday olursa bir 25 Bin TL daha ödeyecekler!
Kazanırlarsa ne ala, kazanamazlarda artık başka bahara kalacak umutları…
…
Kimilerinin aklı fikri 23 Ocak’ta yapılacak olan genel seçimlerde…
Ama bir de Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimler var!
Bu konuda yine muhalefet partileri sıkıntı yaşıyor…
Aday arayışı devam ediyor!
Bu konuda UBP’de durum yine çok farklı…
UBP’den belediye başkanı olmak isteyenlerde yine bir yoğunluk yaşanıyor!
Bir ilçede en azından 5 tane aday adayı var…
Büyük kulisler yapılıyor!
Bazı haberler medyaya sızdırılıyor…
Hatta bu konuda Başbakan Sucuoğlu’na gidenler de var!
Geçen hafta Sucuoğlu ile gerçekleştirdiğimiz programda kendisini aynen şunları söyledi;
Kesinlikle bu konuda yanıma gelmesinler…
Yerel seçimleri zikretmesinler bile!
Belediye Başkanlığına aday olacağını söyleyenleri asla aday göstermem, çünkü bunun ne yeri ne de zamanıdır…
Şu anda tüm parti genel seçimler için çalışacak!
Tek hedefimiz budur çünkü…
Zira Başbakan 23 Ocak’taki seçimler için tek hedef belirlemiş;
Kesinlikle tek başına iktidar olmak…
Koalisyon hükümetlerinin çok fazla icraat gerçekleştiremediklerini düşünüyor ki bu kesinlikle doğru!
Çok uzun zamandır tek partili hükümet olmuyor, koalisyon olunca da bir şekilde partiler birbirine düşüyor ve hükümetler bozuluyor…
Onun için yerel seçimlerde aday olacaklar için uyarıda bulunalım…
Bu konuyu sakın gündeme getirmesinler, hele de başbakana hiç söylemesin!
Zira Sucuoğlu çok kararlı gözüküyor…
Açıkça şu an kimse yanıma gelmesin aday olsa bile kesinlikle yapmam diyor!
…
Tabi ki bizim derdimiz partilerin iç sorunları değil…
Ülkenin şu anda yaşadığı sorunlar!
Hele de ekonomi…
Yıkıldık, yıkılmak üzereyiz!
Başbakan hükümeti kurduktan çok kısa bir süre sonra ilk önlemleri açıkladı, uygulamaya bile geçildi ama önümüzdeki 3 ay içinde bir nebze rahatlama olacak gibi ama herkes soruyor;
Ya sonrası diye!
Başbakan kurduğu teknik bir ekiple bu konuda ad çalışmalar başlatmış…
Diyor ki:
Köklü çözüm önlemleri asıl 23 Ocak’tan sonra alınmaya başlanacak…
Şu anda bu ülkenin en büyük sorunu sıcak paranın olmayışı!
Sucuoğlu 23 Ocak’tan sonra ülkeye sıcak paranın da geleceğini iddia ediyor…
Nasıl mı?
Burada artık Malta örneği devreye girecekmiş…
Sadece kaya bir coğrafyası olan Malta nasıl kişi başı milli gelirde 30 Bin dolara ulaştıysa bizim de bu rakama ulaşabileceğimizi hesap ediyor ki şu anda bizde bu rakam sadece 10 Bin dolar!
Sanal bet konusunda büyük girişimler olacak…
Coinler konusu da ona keza!
Dışarıdan gelenlerin artık tek değil 5 adet mülk sahibi olacağını ifade ediyor…
Ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin devlet dairelerini kapı kapı gezmeyeceğini, tek bir dairede tüm işlemlerini yapabileceği müjdesini veriyor!
Büyük ihtimalle de bu konuda yine YAGA devreye girecek ama, geçmişte bunun çok da başarılı olamadığını, yatırımcıların bürokratik engellere takılıp, işkence çektiklerini hep birlikte gördük…
Umarız bu kez aynı şeyler yaşanmaz, yatırımcı bunalıp kaçmaz!
Sucuoğlu açık ve net bir şekilde belirtiyor;
Bu ülkede artık statüko bitecek, diye!
Ekliyor;
Herkes mikro milliyetçiliği filan unutsun…
Kelle koltukta geldiklerini, bu uğurda korkusuzca değişimi başlatacaklarını ekliyor!
Ön çok da dünyalı olmaktan bahsediyor ya…
Doğrusu çok tuttuk, statükoyu yıkabilirse bunu başarmak çok da zor olmasa gerek!
MESAJ KUTUSU
Sayın Aykut HOCANIN, DAÜ’de seçim yasaklarına bir gün kala 8 çalışana geriye dönük vekalet verilmesi konusunda şikayet mesajları gelmeye başladı. Bazı çalışanlar bir hayli öfkeli, eğer doğruysa okul camiasına detaylı bir açıklama yapmak yerinde olacaktır…
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, genel başkanınız G.Mağusa’dan birinci sıradan aday çıkacağı için genel sekreter vekili olarak sizin de Lefkoşa’dan ön seçimlere girmeden birinci sıradan aday gösterilmeniz düşüncesi olduğu konuşulmaya başlandı. Diğer yeni adaylar da bu konuda hayli ısrarlı görülüyor hadi bakalım bundan hayırlara vesile olsun!
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Sayın Kemal Deniz DANA, Başbakan ile yardımcısı görevden alınmanız için imzaları attı ama Cumhurbaşkanlığında takıldı ve hala göreve devam ediyorsunuz. En az iki ay daha bu görevdesiniz seçimlerden sonra da artık vekil olursanız bu konuda hiçbir kaygınız olmayacak ve Meclis koltuklarında oturmaya başlayacaksınız…
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Sayın Münevver ÇAĞIN, Cumhurbaşkanlığındaki görevinizden alındıktan hemen sonra UBP’den milletvekili aday adayı olmanızı açıklamanız manidar yorumlara neden oldu. Bazıları sarayda bazılarının size fena halde taktığını, boyun eğmeyince de görevden alınmanızı sağladıkları yönünde yorumlar yapılıyor…
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Sayın Rauf DENKTAŞ, UBP’den aday olmanız konusunda aileden olumsuz görüşler alınca kafanızın bir hayli karışık olduğunu duyduk. Sıralar şekillenmeye başladı bir an önce kesin kararınızı verin ki açıkta kalmayın. Hakkınızda hayırlı artık!
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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, dün sabah saatlerinde komando eğitimi almış bir zatı muhteremde dağ yürüyüşünde görülmüşsünüz. Yani bu akıl karı mı da böyle zorlu bir yürüyüşe söz vermiştiniz. Artık birkaç hafta ağrıları çekeceksiniz demektir, şimdiden gelmiş geçmiş olsun. Hiç deniz kenarı yürüyüşlerine benzemiyor değil mi?
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Sayın Dursun OĞUZ, aylık maaşlarda şimdilik bir sıkıntı olmadığını ancak 13’ncü maaşlarda hayli temkinliği olduğunuz gözleniyormuş. Umarız bu günleri de atlatır ve genel seçimlere çok daha rahat çalışırsınız. Bundan böyle artık kaynak aslanın midesine indi, kolaylıklar dileriz…
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Sayın Çağlayan CESURER, bugünlerde El-Sen’i mercek altına aldığınız ve perde gerisinde yaşananları ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiğiniz konuşuluyor. Bir de bu iddiaları isim vererek deşifre ederseniz çok daha iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız!
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Sayın Ali PİLLİ, bazı ülkeler için ülkeye giriş yasağı kararı alıp bunun hemen akşam saatlerinde uygulamaya konulması çok sayıda öğrencinin Ercan’dan geri gönderilmesine neden oldu. Pek ala test yaptırıp birkaç gün karantina merkezlerinde tutulabilirlerdi…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, Güzelyurt’ta vekil sayısının düşürülmesi en fazla size yarayacak gibi görülüyor. Zira bölge halkı artık kasaba politikacısı değil vizyon sahibi uzman kişileri bu kez meclise göndermekte kararlı gözüküyor…
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Sayın Yusuf ÇELİK, YDP’den G.Mağusa milletvekili aday adaylığınız hayırlı olsun. Artık zamanı da geldi değil mi? Geniş bir aileye sahip olmanız en büyük avantajınız olacak gibi gözüküyor, gazanız mübarek olsun, başarılar dileriz…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, Azerbaycan’dan gelecek olan sanatçılar için hazırladığınız projeden geri adım atmanız yerinde bir karar oldu. Hadi güzel bir şey daha yapın, bu parayı pandemi nedeniyle çalışamayan, para kazanamayan yerli sanatçılara dağıtın büyük bir hizmetin altına imzanızı atmış olursunuz…
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Sayın Mehmet ÖZKARDAŞ, YDP’den G. Mağusa milletvekili aday adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu arada seçimlere kontenjan değil de üye seçimine gitme kararınız gayet olumlu karşılandı. Bundan böyle de artık Allah utandırmasın!