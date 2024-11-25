Cumartesi akşamı Strovolo’da bir ortaokul sınıfında yangın çıktığı ve olayın faillerinin bulunması için araştırma yapıldığı belirtildi.

Olay yerine polisin ve itfaiyenin çağrıldığını yazan Haravgi gazetesi, sınıftaki pencerenin camının kırıldığının tespit edildiğini ve araştırmaların sürdüğünü ekledi.

-Limasol’da okula vandallık

Gazete başka bir haberinde ise Limasol’da bir ilkokula iki kez zarar verildiğini yazdı.

Olayın faillerinin gençler olduğunun düşünüldüğünü yazan gazete, okuldan para çalındığını da belirtti.

Geçen perşembe günü meydana gelen olayda faillerin okulun kapısına ve sanat odasına zarar verdiğini kaydeden gazete, cuma günü ise okuldan öğrencilerin okul fotoğraflarıyla ilgili paralarının bulunduğu zarfların çalındığını ifade etti.

Yangın söndürücüler kullanılarak sınıflara zarar verildiğini de kaydeden gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

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