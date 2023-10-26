AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Murat Zyazikov ile bir araya geldi.

Haravgi gazetesi AKEL ile Zyazikov’un, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin 2017 yılında, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerekliliği konusundaki düşüncelerinin ortak olduğunu yazdı.

Gazete, AKEL’den yapılan açıklamaya dayanarak, Stefanu ile Zyazikov arasındaki görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra özellikle Orta Doğu gibi uluslararası meselelerin ele alındığını belirtti.

Habere göre Rus Büyükelçi, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Rusya’nın, siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu federasyona yönelik BM kararları temelinde Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki değişmez pozisyonunu da yeniden teyit etti.

Zyazikov ayrıca, insanlığın karşılaştığı sorunlara çözüm bulunmasının sadece diyalogla sağlanabileceğinden de söz etti.