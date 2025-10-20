Sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman’ı kutladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından yayımlanan mesajda, demokratik ortamda gerçekleştirilen seçimlere işaret edilerek, Erhürman’ın halkın ortak menfaatleri doğrultusunda yürüteceği liderliğin, demokrasinin güçlenmesine, ekonomik kalkınmaya ve uluslararası temsiliyetin artmasına katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Özel sektörün ülkenin refahı ve sürdürülebilir kalkınması için Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik ve iş birliği ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiği ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişmesinin de benzer şekilde önemli olduğu vurgulandı.

KTTO, Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve diğer dünya devletleriyle çok yönlü ilişkiler geliştirilmesi için katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası da yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Mesajda ayrıca, görev süresi boyunca ülkeye ve halka hizmet eden Ersin Tatar’a teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı temennisinde bulunuldu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ise yayımladığı mesajda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman’ı kutlar, görev aldığı bu beş yıllık süre içerisinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği de Erhürman’ı tebrik etti.

Mesajda, Erhürman’ın üretimin ve sanayici iş insanlarının önünü açması, kalkınma hedeflerine ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini önceleyen güçlü bir birlik ve dayanışma içinde çalışması temenni edildi.

KKTC İnsan Hakları Derneği ise yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman ile Kıbrıs sorunundaki kararlı duruşundan dolayı Ersin Tatar’ı ayrı ayrı tebrik etti.

Açıklamada, Erhürman’ın farklı siyasi kesimlerden destek almasının, halkın “bağımsızlık, egemenlik ve devlet” hakkına sahip çıkma iradesini yansıttığı belirtildi.

Seçim sonucunun, Kıbrıs Türk halkının “bağımsız, egemen ve hür iradesinin” dünyaya ilanı niteliğinde olduğu ifade edilen açıklamada, derneğin Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman’a ve hükümete reform ile kalkınma alanlarında destek vereceği bildirildi.