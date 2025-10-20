Cevdet Yılmaz ve Özgür Özel de Tufan Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti
Lefkoşa, 20 Ekim 25(TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan görüşmede “hayırlı olsun” dileklerini iletti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti.
Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı arayarak görevinde başarılar diledi.