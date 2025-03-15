Haravgi’nin haberine göre Sanat ve Anıtlar Sinod Komitesi Kültürel Miras Komitesi’nin yıkılan Ay. Yeorgio Kilisesi’ni restore etmek için derhal harekete geçmesi beklentisini dile getirdi.

KKTC’de yıkılmak üzere olan onlarca anıt bulunduğu görüşünü ortaya koyan Komite Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) kapsamında, yasal sahiplerinin (Rum Ortodoks Kilisesi, EVKAF, Maronitler, Ermeniler ve Latinler) anıtlara kesintisiz erişimi, bakımı ve kullanmasına izin verme” çağırı yaptı.