Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP-YDP-DP Hükümeti üzerinde kara bulutların sonu gelmediği ortada.
Bir şeyler olacak ama zamanını kimse tahmin edemiyor!
Elbette iktidar ortakları arasındaki zaman zaman su yüzüne çıkan uyumsuzluk ve iç siyasete dair farklı hedeflerin varlığı, kara bulutların dağılmasını her ne kadar engellese de, Hükümet dışında da UBP-YDP-DP Hükümetini “iş yapamaz ve sorun çözemez” noktasına taşımaya yönelik politik manevraların da muhalefet tarafından ortaya konduğu da bir gerçek.
Son günlerde, muhalefet partileri içerisinde daha güçlü şekilde seslendirilmeye başlanan sine-i millete dönme yani erken seçime gidelim çağrıları veya zemin yoklamalarını da kamuoyu yakından takip etmekte.
Ancak, kamuoyunun, diğer bir ifade ile Kıbrıs Türk toplumunun merak ettiği ise muhalefet sine-i millete döner mi den ziyade erken seçim çağrılarında muhalefetin ne kadar samimi ve istekli olduğu.
Siyasete ve seçilmişlere toplumsal güvenin bu kadar düştüğü bir dönemde, muhalefetin sine-i millete dönme çağrısı siyaseten intihar olmaz mı, tüm yönleri ile tartışılmalı ve düşünülmeli.
Ve böylesi bir bakış açısının ise Hükümeti savunma veya yanlışlarını meşrulaştırma olarak algılanması elbette sığ bir düşünce olacağı şüphesiz.
Gerçek olan tek bir olgu var ki aslında her şeyin özeti olarak acı da olsa hayatın merkezinde varlığını sürdüren.
Kıbrıs Türk toplumu, gelmiş geçmiş tüm iktidarları ve muhalefeti ile birlikte, siyaset kurumuna zerre kadar güvenmiyor.
Ve iktidara kim gelirse gelsin sorunların adil ve kalıcı bir şekilde siyaset kurumu tarafından çözüleceğini düşünmüyor.
Kıbrıs Türk siyaset tarihindeki en yakın büyük kırılma noktası olarak Annan Planı referandumunu kabul edecek olursak, o günden bugüne geçen 17 yılda hiçbirşeyin değişmediği ortada.
Ve o günlerden bugüne de meclis’te bulunan mevcut tüm partilerin hem iktidar olduğu hem de muhalefet olduğu gerçeği aslında yüzümüze çarpan bir tokat misali ortada.
Siyaset kurumuna güvensizlik ve inançsızlığın merkezi KKTC Meclisi’nin ta kendisi olduğu acı da olsa gerçek.
“Fasulyanın yahnisi gelen giden aynisi” lafının doğruluğunu her seçim sonrası değişen İktidarlar ve muhalefet ile yeniden ortaya koymaktan “bir arpa boyu yol alınmadığı” da acı da olsa gerçek.
Sine-i millete dönme veya erken seçim çağrısının sorunlara çare olmayacağını bildiği kadar, muhalefetin çağrısının samimi olmadığını ve değişecek olan hiçbir şeyin olmayacağını da biliyor, Kıbrıs Türk toplumu.
İktidarı ve muhalefeti ile siyaset kurumunun yapması gereken tek şey, Kıbrıs Türk toplumunun güvenini kazanacak hizmet ve icraat ile Hükümetlerin ortaya irade koyması yanında sorumlu ve yapıcı muhalefeti ile de iktidar olmayan partilerin sergileyeceği samimi kararlılıktan başka bir şey değil.
Sine-i millete dönme çağrısı ile gerçekleşecek olası bir erken seçimin ise, seçmenin sandığa en az katılım göstereceği bir seçim olacağını şimdiden görmek ise iddialı bir yorum olmaz.
Gerçi, son 17 yıldır yapılan tüm seçimlerin sonuçlarından da seçilmişlerin zerre kadar ders çıkarmadığı da ortada.
Muhalefet sine-i millete döner mi dönmez mi veya erken seçim çağrısında muhalefet ne kadar samimi, elbette zaman gösterecektir.
Ancak bir gerçek var ki, erken seçim, İktidar partileri için de muhalefet partileri için de siyasi intihar olur.
Kıbrıs Türk toplumu, gelmiş geçmiş tüm iktidarları ve muhalefeti ile birlikte, siyaset kurumuna zerre kadar güvenmiyor ve inanmıyor.
MESAJ KUTUSU
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