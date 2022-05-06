Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bu iş artık çığırından çıktı…
Siyasette tam bir kaos yaşanıyor!
Hükümet konusu resmen kilitlenmiş durumda…
Bu tartışmalar yaşanırken Kıb-Tek bizin canımıza okuyor!
Millet daha yeni tarifeleri nasıl ödeyeceğinin hesaplarını yaparken kurumun yönetim kurulu başkanı diyor ki;
Yakıt değişim ücreti kurumun devamı için zorunludur…
Yani demesi, yerseniz!
Yetir ki kurum yaşasın…
Oradaki imparatorluk devam etsin!
Ne gariptir ki kurumun bağlı olduğu Maliye Bakanı bile bunun yasa dışı olduğu açıklamasında bulunuyor…
Bu arada kararın eski hükümet döneminde alındığı iddiası da başka bir kepazelik!
Allah için artık bu kurum batsın tükensin…
Üç katına kadar çıkacak faturaları artık dar gelirli değil orta direk aileler bile ödeyemeyecek durumda!
Şimdi vatandaş demez mi özelleştirin gitsin artık burasını, kurumu adam gibi insanlar işletsin…
…
Bu arada hükümet kurma çalışmalarında yaşanan kargaşa çok daha büyük tehlikeli bir tırmanış göstermeye başladı…
UBP MYK toplantısında Sucuoğlu’na diyorlar ki, Türkiye seni istemiyor!
O da soruyor;
Hangi Türkiye, diye…
Geldiğimiz noktaya bakar mısınız?
Her şey birbirine girmiş durumda, kördüğüm köreldikçe köreliyor…
Sucuoğlu’nun tabi ki haklı yönleri var, o da suçu neyse öğrenmek istiyor!
Burada kimse Başbakan’ı Ankara düşmanı diye suçlayamaz…
Yeter ki birileri kulağına fısıldasın, şu nedenlerden dolayı Ankara seni istemiyor diye!
Onun da elbette kendini savunma hakkı vardır…
Acaba birileri Ankara’ya yalan dolan fısıltılar mı gönderdi de bu durumlar yaşanmaya başladı!
Eğer böyleyse bunun da ortaya çıkarılması gerek…
Türkiye bizim için abur cubur bir ülke değildir!
Biz asıl nedeni aylar önce yazmıştık;
Sucuoğlu, Ankara’da ‘öteki Türkiyeci’ olarak ilan edildi…
CHP ile fazla içli dışlı olması fitili ateşlemişti!
Şimdi Ankara ile anlaşılan kabineyi değiştirince yangın daha da büyüdü…
Türkiye’yi tartışır olduk!
Bunun daha ileri boyutlara taşınmasını düşünmek bile istemiyoruz…
…
Bazı UBP’liler de olayın başka bir boyutunu gündeme taşımaya başladılar…
Diyorlar ki;
UBP bölünmek isteniyor…
Çok şaşırmıyoruz böyle söylemlere!
Biz UBP’nin artık misyonunu tamamlamak üzere olduğunu defalarca yazdık…
UBP’nin içişleri elbette bizi ilgilendirmez!
Ama taban kaynadıkça kaynıyor…
Başbakanın kim olacağı krizi çözülmezse de kutuplaşmalar daha da artacak!
Bayram dolayısıyla birkaç yeni vekil arkadaşla konuşma fırsatı bulduk…
Hepsi de sinip kalmışlar!
Kimi lanet olsun böyle siyaset deyip pişmanlıklarını dile getiriyor…
Kimi de şanssızlıklarına yanıyor!
Sen onca sene vekil olmak için yanıp tutuş, sonra da böyle bir cenderenin içine düş…
Bu arada genç ve yeni arkadaşlar da artık UBP’nin yenilenmesi gerektiği düşüncesinde birleşiyorlar!
Zira şu anda parti içlerinde söz hakları bile yok…
Biz onlara parmakçı vekil diyoruz, kızıyorlar ama yalan mı?
…
Bu arada Başbakan da bazı hamleler yaparak son çırpınışlarını yapıyor…
Bazı yakın gazeteci dostlarına ‘mutabakat hükümeti’ adı altında yayınlar yaptırıyor!
Neymiş geniş tabanlı bir hükümet kuracaklarmış…
İçinde DP ve YDP’nin olmadığı!
Aklınca intikam alacak, gözdağı verecek…
Sonra toplanıyorlar, muhalefet parti başkanları açıklama yapıyor;
Görüşmede hükümeti kurma konusunu görüşmedik diye!
Ama UBP Genel Sekreteri de öyle bir açıklama yapıyor ki, hükümet seçeneklerini görüştük diye…
Ağlar mısınız yoksa güler misiniz yaşanan yalan rüzgarına…
Yahu şimdi memleket meselelerini görüşme zamanı mı?
Bu ülke şu anda fiilen hükümetsizdir…
Kimle kurarsanız kurun artık şu hükümeti!
Her geçen gün sorunlar katlanıyor, yara kangren hale dönüşmüş durumda…
Sucuoğlu böyle yaparak acaba Ankara’ya gözdağı mı vermek istiyor diye düşünüyoruz!
Bizim tanıdığımız Sucuoğlu böyle bir şeyi aklının ucundan bile geçirmek…
Eğer geçiriyorsa da tarihi bir hata yapıyor!
Biraz daha inat ederse iki ülke arasında ilişki filan da kalmayacak…
Bunun bedelini de bizler hep birlikte ödeyeceğiz!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, dün CTP ve HP ile yapılan görüşmelerden sonra iki parti başkanı da hükümet konusunda görüşme yapmadıklarını açıklarken sizin farklı hükümet modelleri konusunda görüşme yapıldığını açıklamanız büyük bir çelişki olarak yorumlara neden oldu. Artık vatandaş kime inanacağını da şaşırdı doğrusu!
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, başbakanlık konusunda iddialı isimlerden birisi olarak atama yoluyla başbakanlığı kesinlikle kabul etmeyeceğiniz ama parti içinde bir seçim yapılacaksa da aday olacağınızı duyduk. Bize göre de olması gereken budur, umarız diğer adaylar da bu yönteme destek verir…
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Sayın Ali PİLLİ, 112 Acil’de belli ki bir takım ciddi sorunlar yaşanıyor zira özellikle çalışanlardan gelen şikayetler yoğunlaşmaya başladı. Hayati önem taşıyan bu birime çok acil bir ziyaret gerçekleştirmeniz ve çalışanlarla bire bir görüşmeniz isteniyor, bizden iletmesi…
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Sayın Sunat ATUN, başbakan adayları listesin adınız anılmazken yakın çevrenize bu konuda önemli müjdeler vereceğinizi söylüyormuşsunuz. Bu konularda açıklama yaparken bir değil bin kere düşünmekte yarar görüyoruz, özellikle sizin bölge bu konuda fazlasıyla çalkalanmaya başladı…
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Sayın Hakan CENAPOĞLU, ‘kandır çocuğu taksim istesin’ şeklindeki konuşmanız parti içinde tepkilere neden oldu. Zira bu söylem genelde marjinal sol partiler için geçerlidir. Boş zamanlarınızda parti tüzüğünü okuyup hatta yutmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Biray HAMZAOĞULLARI, bölge milletvekili olarak Yeni Erenköy sağlık ocağında panadol bile bulunmamsını yeni öğrenince bölge insanından eleştiri mesajlarınız gelmeye başladı. Bölgenin sorunlarını daha iyi araştırıp meclis kürsüsüne taşımanız bekleniyor…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, son günlerde köy gezileri fazlasıyla yoğun olunca hane halkından tepkiler almaya başladığınızı duyduk. Demek ki artık onların da tatil zamanı geldi bir program yaparsanız size karşı daha hoş görülü olabilirler değil mi?
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Sayın Salih KAYIM, sizin için Esentepe ve civarında artık bölgenin yeni kralı yakıştırmaları yapılmaya başlandığını biliyor muydunuz? Son aldığınız dev araziye yine sürpriz yatırımlar yapmaya hazırlanıyormuşsunuz. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, bu sıralar parti içinde yaptığınız konuşmalarda daha hassas olmanız gerekiyor. Zira özellikle Ankara ile ilgili yorumlarınızda daha dikkatli olmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Erhan ARIKLI, Ercan’da kör uçuşlar yapıldığı konusunda ihbarlar gelmeye başladı. Konuyu gündemin en tepesine koymanız ve bu konuda araştırma başlatmanız isteniyor. Allah korusun bir kaza bela olursa bunun hesabını kimse veremez…
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