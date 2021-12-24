Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Eğri oturup doğru konuşmak gerek…
Yeni asgari ücret beklendiğinden daha fazla kabul edilince çalışan kesim bir hayli mutlu oldu!
Hemen hesap kitap yapmaya başladı herkes…
Kötü bir rakam değildi çünkü!
Ama ardından tepkiler de gelmeye başladı…
Önce iş insanları bayramlık ağızlarıyla açıklama yapmaya başladılar!
Eğer bu rakam aşağıya çekilmezse mahkemeye götüreceklermiş konuyu…
Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki herkesin haklı olduğu bir dönem bu!
Dün de yazmıştık, iyi kazanan işletmeler var, batma noktasına gelenler var…
Bu asgari ücreti salgında bile servetlerini katlayanlar öder de ya diğerleri!
Bunun imkan ve ihtimali yok…
Zaten bir çoğu çalışanlarının sayısını azaltmış durumda, maaşları ödemekte zorluk çekiyorlar, yeni asgari ücret onlar için yıkım demektir!
Bu arada bazı siyasi partiler de işverenden yana tavır koymaya başladılar…
Oysa bu konuda hükümete destek verip bunu bir seçim propagandası haline getirebilirlerdi!
Hele de dün Serdar Denktaş’ın açıklaması…
Bu rakama onay veren partisini ağır bir tepki göstererek, bunun bedelinin önümüzdeki aylarda ödeneceğini ifade ederek, kafalarda çeşitli soru işaretleri yarattı!
Oysa daha birkaç gün önce seçimlerde oyunu DP’den yana kullanacağını açıklıyordu…
Ama tepkisi hayli kayda değer doğrusu!
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Sevgili okurlar son iki yıldır salgınla birlikte gelen çok ciddi bir ekonomik kriz yaşamaktayız…
Buna bir de dövizdeki dalgalanma eklenince bu ülkede her şey alt üst olmuştur!
İnsanların borçları bir gecede ikiye katlanıyor…
Kimse önünü göremiyor!
Devlet bile ne yapacağını şaşırmış durumdadır…
Önce Cumhurbaşkanı ardından da Başbakan nihayet Ankara’ya gidiyor!
Ziyaretin amacı da tamamen ekonomi olacak…
Türkiye verirse ne ala!
Aksi halde yandığımız gündür…
Tamamen Allah’a emanet, altta kalanın ezilip yok olacağı günler bizi bekliyor!
Şu anda yaşadığımız da tabi ki bunda Türk Lirasının da payı büyüktür, belirsizlik hemen hepimizin korkulu rüyası haline gelmiştir…
Zaten asgari ücrete yapılan aslında yapılması gereken ama çok kesimi de zora sokacak olan artıştan sonra yaşanan kaos ortamı bile içler acısı halimizi göstermektedir!
Çünkü biz baştan hata yaparak, yukarıdan gelecek olan sihirli değneği bekledik ama imkansız olduğunu ancak şimdi görebildik…
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Dünya ülkelerinin tarihinde yaşanan krizlerin çözüm formülü hep bir takım tedbirler ve bedel ödeyerek bulunmuştur…
Ama bizde kimse bedel ödemeden bu krizi atlatmak gibi kolaycılık tavırlarını tercih edilince belirsizlik hat safhaya çıkmıştır!
Aslında bunun bir bedeli olduğu gerçeğiyle bir takım tedbirler bundan iki yıl önce başlamalı ve bugünlere yatırım yapılmalıydı…
Ama bizde kimse elinin taşın altına koymak istememiş, toplumsal görüş açısı ile çözüm formülü aranmamıştır…
Şimdi de bu kez toplum olarak bunun bedelini ödemekteyiz!
TL’nin artışı konusunda Kıbrıs Türkü bir bedel ödemek zorunda kaldıysa, Türkiye de artık elini taşın altına sokmak zorundadır…
Aynı şekilde bizim devlet de har vurup harman savuracağına, iki sene önce gereken tedbirleri almalı ve popülizm yerine gerçekler ışığında politikalar üretmeliydi!
Vatandaşlarımız da ona keza…
Eski rahat günleri artık kimse hayal etmesin!
Her kesimin bedel ödemeden bu krizi atlatmanın mümkünatı yoktur, olmayacaktır da…
Sihirli değnek hiçbir zaman gelmeyecek ve kendi sorunumuzu kendimiz çözmekten öde bir alternatifimiz yoktur!
Daha çok çalışacağız, daha az harcayacağız, eski bir takım lüks alışkanlıklarımızdan taviz vererek, sihirli değneğin sadece kendimizin elinde olduğu gerçeğini kafamıza sokacağız…
Ülke olarak ayağa kalkmanın başka bir formülü yoktur!
Var diyen yalan söyler, ancak kendini kandırır…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Erhan ARIKLI, YDP içinde kızgın partililer 23 Ocak günü sizi sandıkta bırakmak için ciddi bir organizasyon içine girdiler, düğmeye basmaya hazırlanıyorlar. Bu arada partinizin geleceği için yeni senaryolar da yazılmaya başlandı, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, YÖK’ün anlamsız bir şekilde aldığı GCE-A Level sonuçlarına göre öğrenci kabul etme kararından sonra hiç gecikmeden bir takım temaslarda bulunarak kararı değiştirmeniz çok sayıda öğrenci ve aileyi derecesiz memnun etti. Yoğun teşekkür mesajlarınız geliyor, güzel bir icraat gerçekleştirdiniz…
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Sayın Kutlay ERK, bazı kesimlerin yerel seçimlerde Lefkoşa’dan sizi aday göstermek için girişimde bulunması dikkatlerden kaçmıyor. Ancak partili bir kesim de artık genç ve yeni isimlerden yana tavır koyuyor, durumu çok iyi analiz etmek gerekiyor…
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Sayın Ünal ÜSTEL, parti içinde bazı kesimler devreye girdi önce Girne seçmeni sonra da ada genelinde sizi makaslamak için ciddi bir çalışma başlattılar. Bu nedenle çalışma temponuzu daha fazla yükseltmeniz gerekiyor, uyarmadı demeyin olur mu?
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, uzun bir süredir Ankara’dan randevu beklerken bunun önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olması kesinleşince derin bir nefes aldığınız söyleniyor. Umarız da eliniz boş dönmezsiniz zira vatandaşın ruh hali fazlasıyla bozuldu, sabırlar da taşıyor…
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Sayın Mustafa YEŞİL, genel seçimlerde ipi göğüslemeniz için tüm aile ve akraba bireylerinin görev aldığı ve ada çapında örgütlendiği konuşulmaya başlandı. Biraz da televizyonlarda yüzünüzü gösterip kendinizi tanıtırsanız niye olmasın ki!
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Sayın Kudret ÖZERSAY, 6 maddelik öneri paketiniz hayli ilgiyle karşılandı da seçmenler şimdi de bunları yapmak için nasıl kasıl kaynak yaratacağınızı soran mesajlar göndermeye başladı. Bir formülü muhakkak olmalıdır değil mi?
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Sayın Enver MAMÜLCÜ, işadamları olarak asgari ücretin bu kadar artırılmasında karşı koyduğunuz tepki iş çevrelerinde hayli memnuniyet yarattı ama çalışanlar da fena halde köpürmeye başladı. Bakalım bu süreçte ortasını kim bulmak için çözüm üretecek, biz de merak etmeye başladık…
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