Meteoroloji Dairesine göre, sıcak ve nispeten nemli kütlesi hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı, 44 santigrat dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile, periyodun ilk günleri oldukça sıcak ve nispeten nemli; diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta sonu açık, pazartesi ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Salı gününden itibaren ise hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 41–44 ºC, sahillerde 34–37 ºC, diğer günlerde ise iç kesimlerde 37-40 ºC ve sahillerde 30-33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, salı ve çarşamba günleri zaman zaman kuvvetli esecek.