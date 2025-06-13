Polisten yapılan açıklama şu şekilde;

“12.06.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Mehmet KARATAŞ (E-50) yönetimindeki TLE 367 plakalı otobüs ile güney istikametine doğru sol yan kapısı açık şekilde dikkatsizce seyrettiği sırada, otobüste yolcu olarak bulunan ve otobüsten inmeye çalışan Bımala RAI (K-47)’nın yola düşmesi sonucu, otobüsün sol arka tekerleği konu şahsın sol ayağının üzerinden geçmiştir.

Kaza sonucu yaralanan yolcu Bımala RAI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Otobüs sürücüsü Mehmet KARATAŞ aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.”