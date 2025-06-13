Ahmet Savaşan: “İyiyiz ve güvendeyiz”

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısı nedeniyle İran hava sahasının kapatılmasının ardından, İran’da bulunan UBP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Ahmet Savaşan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği’nde olduklarını ve durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Gözlemci üyesi oldukları Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 11-13 Haziran 2025 tarihleri arasında İran’ın Hamedan şehrinde düzenlediği 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılmak üzere İran’da bulunan Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyet, sabahın erken saatlerinde yurda dönmek üzere yola çıktı.

Savaşan, sabah 06:25’teki Pegasus Hava Yolları uçağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmek üzere saat 04:00 civarında havaalanına ulaştıklarını; ancak burada, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırısı nedeniyle İran hava sahasının kapatıldığını öğrendiklerini ifade etti.

Gelişmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği ile hızlı bir şekilde irtibata geçtiklerini belirten Savaşan, elçilik yetkililerinin kendilerini güvenli bir şekilde elçiliğe ulaştırdığını ve burada T.C. Tahran Büyükelçisi başta olmak üzere tüm yetkililerin en üst düzeyde ilgisiyle karşılandıklarını kaydetti.

Savaşan, açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun gelişmelerin ilk anından itibaren sürece dahil olduklarını ve her aşamayı yakından takip ettiklerini belirtti.

“Devletimizin ve Türkiye’mizin tüm yetkililerine kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyorum” diyen Ahmet Savaşan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İyiyiz ve güvendeyiz.”