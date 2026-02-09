(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi, Kasti Hasar, Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Ali Hikmet Akalın yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Feride Görüroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,5 Şubat 2026 tarihinde, saat 23:30 raddelerinde zanlının Lefkoşa’da bulunan ikametgahın salon kısmı içerisinde, arkadaşı ile konuştuğu gerekçesi ile sinirlenip aynı yerde sakin sevgilisi olan M.E.’ye (K-46) ait Samsung marka S 25 Ultra model siyah renk cep telefonunu elinden almaya çalıştığı sırada, sol el baş parmağını büküp konu telefonu alıp kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatıp hasara uğrattığını, sağ eli ile boğazını sıkıp dudağını ısırmak sureti ile sevgilisini ciddi şekilde darp ettiğini ve ona hitaben “Eğer bu gece polis beni arasın, şikayetçi ol benden bu piston ile önce çocuğunun başını ezeceğim sonra da seni öldüreceğim.” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, şikayetin 6 Şubat’ta yapıldığını, M.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı Ali Hikmet Akalın'ın ise 7 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, emare alınan cep telefonuyla ilgili yapılan değer tespitinde 9 bin 600 TL tutarında hasar oluştuğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, yapılan araştırmada zanlının 12 Ocak 2026’da da kız arkadaşına karşı şiddet uyguladığını ancak şikayetin ileri götürülmediğini kaydetti. Polis, zanlının eski eşine karşı 19 Kasım 2023’ta şiddet ve ciddi darp uyguladığı için hakkında askıda dava olduğunu açıkladı. Polis, zanlının aracında yapılan aramada piston bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak benzer suçlar işlediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkiline komplo kurulduğunu, elinde bunu ıspatlayacak video kaydı bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının bu yöndeki beyanının ve cep telefonunun araştırılacağını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.