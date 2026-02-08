(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi, Kasti Hasar, Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlı Ali Hikmet Akalın mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Feride Görüroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,5 Şubat 2026 tarihinde, saat 23:30 raddelerinde zanlının Lefkoşa’da bulunan ikametgahın salon kısmı içerisinde, arkadaşı ile konuştuğu gerekçesi ile sinirlenip aynı yerde sakin sevgilisi olan M.E.’ye (K-46) ait Samsung marka S 25 Ultra model siyah renk cep telefonunu elinden almaya çalıştığı sırada, sol el baş parmağını büküp konu telefonu alıp kasten ve kanunsuz olarak yere fırlatıp hasara uğrattığını, sağ eli ile boğazını sıkıp dudağını ısırmak sureti ile sevgilisini ciddi şekilde darp ettiğini ve ona hitaben “Eğer bu gece polis beni arasın, şikayetçi ol benden bu piston ile önce çocuğunun başını ezeceğim sonra da seni öldüreceğim.” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, şikayetin 6 Şubat’ta yapıldığını, M.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı Ali Hikmet Akalın'ın ise 7 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelemesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.