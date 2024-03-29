Serdin Maypa mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

“Özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma” suçlarından tutuklanan Serdin Maypa bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Özel Soruşturma Biriminde görevli Müfettiş Faysal Güden, Serdinç Maypa’nın özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri yayma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 15 Ağustos 2023 tarihinde Kalkınma Bankasının özel bir şirkete verdiği krediyle ilgili yönetim kurulu kararını sosyal medyadan paylaştığını belirtti. Polis, kararın banka içi bir yazışma olduğunu kaydetti. Polis, zanlının 1 Ağustos 2022 tarihinde ve 21 Mart 2024 tarihleri arasında 12 farklı yayın yaparak, 2 sigorta şirketinin devletin resmi daireleriyle yaptığı yazışmaları tespit edilemeyen bir şekilde temin ederek, sosyal medyadan paylaştığını açıkladı. Polis, zanlının sigorta şirketlerinin ticari faaliyetlerine zarar verdiğini belirtti. Polis, zanlının 22-26 Mart 2024 tarihleri arasında Kıb-Tek’in arıza raporunu paylaşarak, üzerindeki kişisel verileri ifşa ettiğini kaydetti. Polis, zanlının bir yayınında da bir şahsa ait mahkeme ithamını yayınladığını açıkladı. Polis, zanlının 12 Mart tarihinde özel bir firmanın işçi getirmek için Müteahhitler Birliğine yaptığı ve üzerinde şahıs bilgilerinin bulunduğu yazılı başvuruyu ifşa ettiğini belirtti. Polis, zanlının 28 Mart tarihinde tutuklandığını, evinde ve yayın yapmak için kullandığı ofiste arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 266 adet belge, kamera kaydını, bir laptop ve 3 adet cep telefonunun emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı tutuklandıktan sonra polise bir görüntü ulaştırıldığını; videoda işçi getirmek isteyen zanlının kendisine rakip olarak gördüğü şahısla ilgili elinde belge olduğunu söylediğini “Onları temizleyeceğim, her şey bize kalacak” dediğini aktardı. Polis, bu videoyla ilgili de soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıya suçları söylediğinde belgeleri yayınlamanın suç olduğunu bildiğini söylediği ancak halk için yayınladığını dile getirdiğini söyledi. Polis, zanlıyla Müteahhitler Birliği ile ilgili yazıyı nasıl temin ettiğinin sorulduğunu, “leylekler getirdi” dediğini aktardı. Polis, zanlının hayatın normal akışı içerisinde elde edemeyeceği belgeleri temin ederek, yayınladığını, muhtemelen suç ortakları olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde suç ortaklarına müdahale edebileceğini, belgeleri nasıl temin ettiğinin araştırıldığını söyledi.

Polis, zanlının ilk etapta Müteahhitler Birliği, Kıb-Tek, Kalkınma Bankası ve iki farklı sigorta şirketinin şikayeti üzerine tutuklandığını, ancak haberin yayılması üzerine birçok kişinin polisi arayarak, şikayetçi olacağını söylediğini, bu kişilerden de ifade alacaklarını açıkladı. Polis, ilk şikayetin Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer tarafından yapıldığını daha sonra diğer kurum ve sigorta şirketlerinin yetkililerinin de şikayetçi olduğunu söyledi. Maypa’nın evinde koronavirüs salgını nedeniyle hastanede tedavi gören ve içinde kişisel bilgilerin yer aldığı bin sayfalık ciltli bir defter bulunduğunu da belirten polis, insanların tüm kişisel bilgilerini ne şekilde temin ettiğine dair araştırma yapılacağını bildirdi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Maypa’nın Avukatı Ünver Bedevi, tutukluluk talebine itiraz etti. Bir senaryo üretilerek Maypa’nın tutuklandığını iddia eden Bedevi, müvekkiline gözdağı verilmeye çalışıldığını savundu. Bedevi, kaçma niyeti olmayan, tanıklara müdahale etme şansı olmayan müvekkilinin aleyhinde ek tutukluluk verilmemesini talep etti. Daha sonra Maypa, mahkemede yeminli şahadet vererek, tanık olarak dinlendi. Maypa, “Ben polise ‘suç olduğunu biliyordum’ demedim. Ben terörist değilim. Evimde ne varsa aldılar. Konuyla alakalı olmayanları da aldılar. Hatta aradıkları belgeleri polise ben verdim. Ben yıllardır ülkenin umudunu ayağa kaldırmak için yolsuzlukları açıklıyorum. Kalkınma Bankası’ndaki yetkili kurulacak olan solar sistem için 35 milyon dolar kredi çekiyor. Çok tehdit aldım. Arabama uyuşturucu koyuyorlardı” dedi. Her şeyi halk için yaptığını savunan Maypa, serbest kalmak istedi.

Savcı Senem Palabıkyık’ın da sorularını yanıtlayan Serdinç Maypa, “Herhalde benim özelliğimdendir. Tahkikatı Adli Şube değil, Özel Birim yapıyor. Bu ülkenin yararına olan yolsuzluk konularında kamu yararı gereği belgelerde adı geçen kişilerden izin almadım.” Şeklinde konuştu.

Savcı Senem Palabıyık, zanlının tanıklara ulaşabileceğini beyan ettiğini de belirtip, lehine ve aleyhine olan tüm hususların araştırılabilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Maypa’nın 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca Maypa’nın şikayetçilerle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma memuru atanmasına ve mahkemeye 15 günde bir bilgi verilmesine emir verdi