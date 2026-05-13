Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan İsmail Bayraktar mahkemeye çıkarıldı.

Marketten 36 Bin TL’lik Ürün Çaldığı İddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alperen Asena, zanlının 6, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten 3 ayrı seferde toplam 36 bin TL değerinde gıda ve çeşitli ürünleri ödeme yapmadan alarak çaldığını söyledi.

Kamera Görüntüleri İncelendi

Polis, şikâyetin 12 Mayıs’ta yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Mesele kapsamında kamera görüntülerinin tespit edildiğini belirten polis, zanlının evinde yapılan aramada çalınan ürünlerin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Zanlı Suçunu Kabul Etti

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Mahkemeden Teminat Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 1 kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.