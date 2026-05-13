Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Soner Aykut mahkemeye çıkarıldı.

Müşteriden Alınan Parayı Şirkete Teslim Etmedi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu olguları aktardı. Polis, 08.04.2026 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalışan zanlının, makbuz karşılığı müşteriden aldığı 2 bin dolar parayı çalıştığı şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Zanlı Suçunu Kabul Eden İfade Verdi

Polis, şikâyetin 12.05.2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, makbuzun inceleneceğini ve miktarın artabileceğini ifade ederek mahkemeden 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.