Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Tasarrufu” suçundan tutuklanan Özge Yaren Apay ile Muhammed Can Demir mahkemeye çıkarıldı.
X-Ray Cihazında Şüpheli Yoğunluk Tespit Edildi
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, 12.05.2026 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda, zanlıların yolcu çıkış kısmında bulunan Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazından geçtikleri sırada Apay’ın valizinde metal bir nesne tespit edildiğini söyledi.
Polis, şüphe üzerine yapılan aramada kalemlik çanta içerisinde metal öğütücü ve siyah renkli el çantasında ise küçük kavanoz içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti.
Emareler Laboratuvara Gönderildi
Polis, her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıların gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, emare olarak alınan madde ile metal öğütücünün incelenmek üzere Devlet Laboratuvarı’na gönderildiğini açıkladı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.
Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk Kararı
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.