Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sağlık Bakanlığı’nın 112 Hızır Servisi’ne gönüllü çağrısı yapmasını eleştirerek, hizmette aksamalar yaşandığının Bakanlık tarafından adeta itiraf edildiğini savundu.

TDP tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın kamu özelinde bir yazıyla hemşire eksikliği yaşandığını duyurduğunu ve gönüllü çağrısı yaptığını ifade ederek, bunu plansızlık olarak nitelendirdi.

Çok sayıda hemşirenin emekli olması nedeniyle hizmette aksamalar yaşandığının Bakanlık tarafından “adeta itiraf edildiği” belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın süreci öngöremediği ve gerekli hazırlıkları yapmadığı eleştirisi de yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’na Hızır Servisi’nde çalışacak personelin yeterliliği ve boşalacak olan kadrolar hakkında sorular yöneltilen açıklamada, sağlık gibi kritik bir alanda personel planlamasının hayati önem taşıdığı ifade edilerek, durum “yönetim zaafı” olarak değerlendirildi.