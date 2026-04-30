Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, 1 Mayıs’ın yalnızca bir kutlama değil; emeğe, yaşama ve insan onuruna sahip çıkma günü olduğunu belirtti.

Dalkan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm emekçilerin bayramını kutladı.

Çalışanların güvenliğinin ve haklarının budandığını savunan Dalkan, herkesi meydanlarda buluşmaya davet etti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılan değişiklikle işverenin asli ve devredilemez sorumluluklarının ortadan kaldırılmasının hukukun üstünlüğüne, uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına açıkça aykırı olduğunu belirten Dalkan, “KKTC’de yaklaşık 164 bin sigortalı çalışan bulunmaktadır. 2025 yılında 7 ölümlü iş kazası bildirilmiş ve 100 bin çalışan başına 4,27 ölüm düşmektedir. Bu oran AB ortalamasının (1,6) ve OECD ortalamasının (2,6) oldukça üzerindedir.” ifadelerine yer verdi.

Dalkan, mevcut tabloya rağmen işçi sağlığını güçlendirecek ve iş yeri hekimliğini yaygınlaştıracak adımlar yerine işverenin sorumluluğunu zayıflatan düzenlemelerin yürürlüğe konulmasının “daha fazla iş cinayeti” anlamına geldiğini ileri sürdü.

Yabancı çalışanların ücretinden yüzde 40 kesinti yapılmasını öngören uygulamanın anayasal olarak yasak olan "angarya çalışmaya kapı araladığını ve eşitlik ilkesini açıkça ihlal ettiğini" belirten Dalkan, eleştirilerde bulundu.

Dalkan, Sosyal Sigortalar Yasası’nda planlanan değişikliklerle iş güvenliği, iş göremezlik, annelik ve ebeveynlik haklarının da budanmak istenmesini, “emeğe yönelik açık bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Sağlık çalışanlarının yasayla güvence altına alınmış ek mesai ödemelerinin tüm uyarı ve taleplere rağmen 4 ay gecikmeli olarak ödendiğini ifade eden Dalkan, yüksek enflasyon koşullarında bu gecikmenin sağlık emekçilerinin hak ettiği ücretin reel değerini ciddi biçimde düşürdüğünü kaydetti.

Dalkan, açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarının haklarını koruma ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlama sorumluluğunu yerine getirmediğini de ileri sürdü.