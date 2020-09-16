Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Sağlık Bakanı Pilli, artık resmen SOS vermeye başladı...

Sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olduğu konusunda!

Biraz da ortada panik havası var...

Önümüzdeki aylarda vaka sayılarında artış olmasının beklendiği ve ne yazık ki ölümlü vakaların da olabileceği ihtimali üzerine vatandaştaki panik devlet yetkililerine de sıçradı!

Eğer bu panik havası biraz daha yükselirse gerekli önlemler için sağlıklı karar üretilmesini kimse beklemesin...

Özellikle de bazı devlet hekimleri;

Öyle açıklama ve paylaşımlarda bulunuyorlar ki artık biz de korkmaya başladık...

Neredeyse burnumuzu evden çıkarmamamızı isteyecekler!

Oturun oturduğunuz yerde diyorlar...

Ama buna açılım getirmiyorlar!

Çünkü salgın sürecinde de görüldü ki devlet çalışanları ayrıcalıklı vatandaşlar olarak muamele gördü...

Hadi onlar otursun, ay sonu nasıl olsa maaşlar hesaba yatacak!

Özel sektör işletmeleri ve çalışanları nasıl evde oturacak?

Onlar da tastamam maaşların alacaklar mı?

Devlet onları da koruyucu kanatlarına alacak mı?

Tabi ki bunun imkan ve ihtimali yok...

Biz ve genelde toplumun büyük bir kesimi boşuna özel sektör için üvey evlat tanımlaması yapmıyor!

Çünkü gerçeğin kendisi bu...

...

Hemen her gün hastane arkasına inşa edilen pandemi hastanesinin önünden geçmeye çalışıyorum...

Çalışmalar gayet hızlı gittiğinden binanın verilen sürede biteceğine kanaat getirdim, tabi ki çok önemli bir aksilik çıkmazsa!

Çünkü öncelikle bu hastane sadece sağlık için değil insanlara moral ve motivasyon olarak iyi gelecek...

En azından biz de dahil artık bizim de var deyip bir güvence duyacağız!

Ele güne karşı rezil olmaktan da kurtulmuş olacağız o da başka bir mesele...

Yapan da yaptıran biraz geç kalsa da önemli bir gelişmedir ve kış aylarında vakaların artacağı iddiaları doğru çıkarsa, bunun için önemlidir!

Burada dikkat çeken konu ise halen şu andaki hastanelerimizde çalışan sayısı yetersiz iken, bu yeni hastaneyi nasıl dolduracağız...

Baksanıza bakan çalışan eksikliğinden dert yanıyor!

Ama belli ki çaresiz...

Kim bilir belki de kendisi de makamı bırakıp gidip burada çalışmak durumunda kalacak ki umarız da vakaların boyutu bu kadar büyümez!

...

Bakan Pilli, hafta sonu Serbest Çalışan Hekimler Birliği yetkilileri ile acil bir toplantı yapıp durum değerlendirilmesi yaptı...

Onların önerileri önemliydi çünkü!

Onlar da yapılması gerekenleri söyleyip özellikle de şunu söylediler;

“Biz serbest çalışan hekimler göreve hazırız...”

Hem de tek kuruş talep etmeden!

Tamamen gönüllülük esasına göre...

Doğru olan da buydu zaten!

Hoş yasalara göre devlet angarya olarak kimseyi çalıştıramaz, her şeyin bir bedeli ödenmesi gerekir ama, böyle bir özel durum hasıl olduğu için kendilerini vatandaşın hizmetine vermeye hazır olduklarını ifade ettiler...

Dün birlik başkanı Remzi Gardiyanoğlu’nu arayıp sordum;

Bakanlıktan bir ses çıktı mı diye!

Hayır, dedi...

Belli ki çıkacağı da yok!

Sağlık Bakanlığı ve sonrasında Başbakanlıkta saatlerce süren toplantı anlaşılan boşuna yapıldı...

Bakan ve müsteşarı yetkilerini kullanamıyor!

Çünkü devlet hekimleri bu işe fena halde muhalefet yapıyor...

Hem görev kabul etmiyorlar hem de gönüllü meslektaşlarının o binaya girip hizmet vermesini istemiyorlar!

Bu işin tekeli onların elinde zira...

Bir kısmı kendilerini devletin çok üzerinde görüyorlar!

...

Gardiyanoğlu dün dedi ki;

100 yataklı hastaneyi bize versinler salgın geçinceye kadar hizmet etsinler...

Bundan daha Güver bir teklif olabilir mi?

Hem hekimler hem de diğer çalışanlar dışarıdan olacak...

Devletin cebinden de tek kuruş çıkmayacak!

Hatta devlet çalışanı da olmayacağı için ek mesai de ödenmeyecek...

Daha ne olsun ki!

Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli, bu öneriyi yabana atmamalıdır...

Ama en önemlisi devleti tehdit eder hale gelen bazı devlet hekimlerini hiç kale bile almamalıdır!

Ellerini masaya vurmadıkça da hiçbir zaman kimse kendilerini dikkate bile almayacaktır...

Hem de sağlık gibi hayati önem taşıyan bir konuda tekelcilik baş gösteriyorsa, bunun önüne geçilmediği sürece aciz bir devlet görünümü olacaktır!

Hastanenin bitmesi artık sayılı günler kaldıysa, çalışan konusu bu önümüzdeki günlerde çözülmeli ve serbest çalışan hekimlerin önerileri daha fazla geciktirilmemelidir...

Hastanemiz olup da eğer çalışan yok diye kurdele kestikten sonra kapıya kilit vurursam, millet bize şeyiyle güler!

MESAJ KUTUSU

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