Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, belediye çalışanı Musa Mavideniz’i dün akşam meydana gelen trafik kazasında kaybettiklerini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.

Şenkul yayımladığı taziye mesajında, “Belediye çalışanımız, Ozanköy’ün ve kentimizin çok sevilen, kimseye zararı olmayan, saf ve iyi kalpli insanı, aynı zamanda çocukluk arkadaşımız Musa Mavideniz’i elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” ifadesini kullandı.

Mavideniz’e rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Şenkul, bu kayıp nedeniyle bugün Çarşamba Pazarı’nda yapılacak bayram tebriğine katılamayacağını belirtti.