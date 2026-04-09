Hükümetin hayat pahalılığı yasa tasarısına ilişkin grev ve eylem yapan, hükümetin istifasını talep eden sendika temsilcileri, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek sağlıkta örgütlü birlik ve sendikaların direnişine teşekkür edip destek belirtti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Özlem Gürkut, burada basına yaptığı açıklamada, hükümetin halka sırtını dönerek, sadece aldığı emirleri yerine getirmeye çalıştığını savundu.

Sağlıkta da diğer tüm alanlarda olduğu gibi sorunlar bulunduğunu ve hükümetin bu sorunların çözümüne engel teşkil ettiğini ileri süren Gürkut, ülke kaynaklarının talan edildiğini iddia edek, ülkenin artık mevcut nüfusu kaldıramadığını söyledi.

Gürkut, Sağlık Bakanının grev “insan sağlığını tehdit ediyor” yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine esas sağlığı tehdit edenin hükümetin uygulamaları olduğunu savundu. Gürkut, "ilacı/yatağı olmayan, damı akıtan, ameliyat odası bulunmayan hastanede görev ve grev yapmak zorunda bırakıldıklarını" da belirtti.

Gürkut, “Hastanelerde hâlâ 6 kişilik koğuş sistemi var… Susmayacağız, yılmayacağız. Onlar bizi tanımıyorsa, biz de grev yasağına uymamaya devam edeceğiz. Grev bitmedi sadece ara verdik. Karşılarında sadece bizi değil, halkı da bulacaklar. Hükümet yalana, sahtekârlığa, rüşvete, talana bulaşmış durumdadır” diye konuştu.

-Özgöçmen: “Çalışanlar tehdit ediliyor, yeri değiştiriliyor, sürülüyor…”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen de hükümetin ülke için tehlikeli hale geldiğini ve kamu sağlığını bitirdiğini ileri sürdü.

"Artık hükümetin tek yapabildiği" şeyin grevleri ertelemek olduğunu kaydeden Özgöçmen, eylemlere ve grevlere katılanların görev yerinin değiştirildiğini, tehdide ve baskıya maruz kaldıklarını, kendisinin de “devletin zarara uğratıldığını belgeleriyle ispatladığı için” mahkemelik olduğunu savundu.

Özgöçmen, hastane yapıldığını fakat içinde çalışacak personel sayısının düşünülmediğini ileri sürerek hemşirelik bölümlerine bursların kaldırıldığını, yerli hemşirelik okuyan öğrenci kalmadığını söyledi ve “hastanelere personelin nereden geleceğini” sordu.

Hükümetin tutumunun "anti-demokratik" olduğunu iddia eden Özgöçmen, "iktidarın koltuklarını terk edene kadar ülkeye zarar vermeye devam edeceğini" ileri sürdü.

-Bengihan: “AKSA’ya ödedikleri paralarla 7 yıldızlı hastane yapılırdı…”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da hükümetin "anti-demokratik uygulamalar" yaptığını iddia ettiği konuşmasında, sağlık çalışanlarının direnişine destek olmak ve teşekkür etmek için hastaneye geldiklerini söyledi.

“Başbakan, sağlıkla ilgili eleştiri yapacak en son kişidir” diyen Bengihan, hükümetin yapacağı tek şeyin istifa etmek olduğunu, AKSA’ya ödenen paralarla 7 yıldızlı hastane yapılabileceğini savundu. Bengihan "280 milyon TL harcanması planlanan yeni Girne Hastanesi’nin 1,5 milyar TL harcanmasına rağmen halen bitirilemediğini" de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarıyla sendikacılar, karşılıklı alkış tutarak birbirlerine destek belirtti, “Birlik-mücadele-dayanışma” sloganı atılarak, toplu fotoğraf çektirdi.