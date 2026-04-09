Bıçaklı: "Yasa Meclis'te görüşüldüğü sürece orada olacağız"

Sendika temsilcileri, bugün Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) binaları önünde basın açıklaması yaparak, mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Sendikalar adına basın açıklamasını, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever yaptı.

Sendika temsilcileri açıklamalarında, yaşanan süreci değerlendirerek, mücadelenin devam edeceğini, hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısı pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelirse, eyleme pazartesi devam edeceklerini kaydetti.

Açıklama sırasında polis, her iki noktada da güvenlik önlemleri aldı.

- Bıçaklı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, uzun bir süredir yollarda ve sokaklarda oldukları söyledi.

Karşılarında “ne yaptığını bilmeyen bir hükümet” olduğunu savunan Bıçaklı, yönetimdeki beceriksizlik nedeniyle “maliyenin batağa sürüklendiğini” ileri sürdü.

Hükümetin elini çalışanın, emeklinin ve dar gelirli vatandaşın "cebine sokmaya çalıştığını" savunan Bıçaklı, “Her yerde zam yapacaksınız ama maaşlara yapmayacaksınız. Böyle bir zihniyet var ortada... Bizim buna katılmamız mümkün değil.” dedi.

Ülkenin geldiği duruma değinen Bıçaklı, hükümetin "kendi başına karar aldığını" söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Hükümetin Yasa Gücünde Kararnameleri geri çekmek zorunda kaldığını söyleyen Bıçaklı, “Bu, halkın zaferidir.” diye konuştu.

“Yalan makinesini de yaktılar. Başbakanın verdiği sözü, bakanları yalanlar.” diye konuşan Bıçaklı, hükümete istifa çağrısı yaptı.

Meclis Genel Kurulu'nda dün yasanın geçirilmeye çalışıldığını ancak ara vermek zorunda kaldıklarını anımsatan Bıçaklı, “Pazartesi günü bu yasayı geçirmeye zorlamaya çalışırlarsa, biz yine Meclis'in önünde olacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Yasa Meclis'te görüşüldüğü sürece orada olacağız.” dedi.

- Sendika temsilcileri ve üyeleri, KIB-TEK binasına yürüdü

Sendika başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve diğer temsilciler, Başbakanlıktan sonra KIB-TEK binasına yürüyerek, basın açıklaması yaptı. El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ile sendika Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, binanın asansörüne lastik koydu.

- Tuğcu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki makinaların durumuna değindi.

Tuğcu, dizel makinalardan 2, 4, 5, 7 ve 8 numaralı ünitelerde kırılmalar yaşandığını, gaz türbinleri ve termik santrallerinde arızalar bulunduğunu söyledi.

Beş makinanın şu anda kırık olduğunu dile getiren Tuğcu, yaşananların "işten anlamaz yönetim anlayışından" kaynaklandığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

“Bu makinelerin neden kırıldığıyla ilgili Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası’nın başkanlığında bir bağımsız denetleme yapılmasını ve raporlanmasını istiyoruz.” diyen Tuğcu, ülkenin mühendislerine sonuna kadar güvendiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tilki’ye yönelik eleştirilerde bulunan Tuğcu, Tilki’nin eylemcilere yönelik bazı açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu söyleyerek, “Topluma köpek deme hakkın yoktur” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’u da eleştiren Tuğcu, Uzun aleyhinde olduğunu savunduğu Sayıştay raporlarına değindi.

Toplu İş Sözleşmesin'nin önemine vurgu yapan Tuğcu, "Toplu İş Sözleşmesi bu kurumun üç bacağından biridir.” diye konuştu.

- Peksever

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, Meclis'te bugüne kadar yaşanan eylemlilik sürecinin KIBTEK ile de bağlantılı olduğunu söyledi.

El-Sen Başkanı Tuğcu’nun “yolsuzluklar, rüşvet ve liyakatsizlik” iddiaları hakkında Polis Genel Müdürlüğü’nde 10’a yakın şikayet olduğunu dile getiren Peksever, bu şikayetlerin sonuçlanmasının elzem olduğunu söyledi.

“Şikayetler, Sayıştay raporuyla denetlenmiştir.” diyen Peksever, polisi konuyla ilgili göreve davet etti.

Konuşmasında Başbakan ve hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Peksever, halkın varlığı olan kurumun bekçisi olduklarını dile getirdi.

Kurumlara sahip çıkılması ve birlik olunması gerektiğini belirten Peksever, “Mücadelemiz bireysel değildir, memlekettir.” dedi.

- Bıçaklı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı da, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile KIB-TEK Genel Müdürünün görevlerinin ne olduğunu bilmediğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

Sendikalar olarak yıllardır bu ülkede yatırım yapılması konusunda eylem yaptıklarını ifade eden Bıçaklı, “Bir kuruşluk yatırım” yapılmadığını ileri sürdü.

“KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ile KIB-TEK Genel Müdürü, üyelerimizin üzerinden elinizi çekin.” diyen Bıçaklı, yanlışlarından vazgeçilmesini istedi.

Toplu İş Sözleşmesi süresinin 31 Aralık'ta bittiğini anımsatan Bıçaklı, hala daha toplu sözleşme görüşmesine davet yapılmadığını söyledi.

“Bu ülkede hak aradığı için insanlara, halka, üyelere ve on binlerce insana, ‘köpek’ diyecek kadar cesur olamadınız.” ifadelerine yer veren Bıçaklı, tepkisini dile getirdi.