Serbest Kürsü / Levent Özadam
Yeni atanan bakanlar sürekli şikayet ediyordu;
Atandık ama icraat yapamıyoruz diye!
Haklı yönleri vardı…
Koltuğa oturdular ama alt kadro hep eski bakanların ekibindendi!
Bu konuda Başbakanın ağır davranması çeşitli söylentilere neden oldu…
Son olarak da Saner, meclis başkanlığı seçimlerinde kaos yaşanınca erken seçim çağrısı yaptı!
Hala da bu sözün arkasındayız diyor…
Aslın bize göre geri adım attı ama bunu net bir şekilde söyleyemiyor!
Ardından da atamalar hızla başladı…
Her gün çeşitli bakanlık ve kurumlara atamalar yapılıyor!
Yapılsın da…
Ama şimdi aynı anda büyük bir çelişki yaşanıyor!
Eğer erken seçim olacaksa ki Nisan ayı konuşulmaya başlandı, bu atamaların manası nedir?
Zira eğer seçim olursa meclis aritmetiğinde büyük değişiklikler olacak ki bize göre seçim olmayacak, iki ay sonra yeni atamalar yaşanacak…
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu meselesi!
…
Erken genel seçim gündemin tepesine balyoz gibi düşünce devletten hayat öpücüğü bekleyen özel sektörde büyük öfke patlamaları yaşanıyor…
Elbette haklı yönleri var zira bitip tükenmek üzere olan yüzlerce işletme, binlerce çalışan var!
Sürekli uyarı yapıyorlar…
Hatta sokağa döküleceklerini bile söyleyenler var!
Bu konuda anlamadığımız şudur;
Böyle bir sıkıntılı dönem dip yaparken hala niye sokağa inmiyorlar…
Oysa birleşseler o kadar güçlüler ki!
Ama gelin görün işte hep lafta kalıyor…
Lafta kalınca da durumlarının hiç de öyle kötü olmadığı algısı oluşuyor!
Ya ağzınızdan çıkanı uygulayın…
Ya da halinizden memnunsanız oturun oturduğunuz yerde!
…
Bu ülkenin iki lokomatif sektörü turizm ve üniversitelerdir…
Bakan Pilli Turizm sezonunun Nisan ayında açılabileceğini açıklamıştır!
Şurada kaldı sadece 2.5 ay…
Çocuk oyuncağı del ya bu!
Turizm, plan proje ister, özveri ister, turizm işletmelerine ve çalışanlarına destek ister…
Var mı bir proje önünüzde!
Diyelim ki Nisan ayında sezon açılacak, gözlerimiz yolda olacak…
Ülkeye nereden turist getireceksiniz, uçuşlar nasıl olacak, bu konuda bağlantıları yaptınız mı?
Bu süre içinde çalışanların derdine nasıl deva olacaksınız?
Üniversiteler de aynı çıkmazda geleceklerini göremeden bekliyorlar…
Yüz yüze eğitim başlayacak diyorlar?
Bunu nasıl başaracaksınız, ülkeye öğrenciyi hangi cazip teklifler sunarak getirecek, onları salgına karşı nasıl organize edeceksiniz?
Bizde her zaman olduğu gibi ses var ama görüntü yok…
Konuşmaktan, atıp tutmaktan öte bir şey yapmıyoruz!
…
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin hanım yine serzenişlere başladı…
Erken genel seçim gündeme geldi ya haklı olarak başımıza gelebilecekleri önümüze, daha doğrusu hükümet edenlerin dikkatine getiriyor!
Bu seçim sistemi değiştirilmelidir diye…
Var mı onu dinleyen!
Makama oturduktan sonra mahkemelerin eksikliklerini dile getiriyor, dinlemiyorsunuz…
Lefke Mahkemeleri tamir edilip hizmete açılsın diyor, umurunuzda bile değil!
Anayasa değişikliği konusunda o kadar dil döktü, tek bir siyasi ve siyasi partiden bile destek alamadı…
Şimdi de seçim sistemi değişmezse çok sayıda oy yanacak halkın gerçek iradesi yansımayacak diye bar bar bağırıyor!
Bizimkiler sözde seçim ve atamaların peşinde…
Meclis Başkanını bile seçemeyip ele güne rezil olan hükümetten başka da ne beklenir ki?
…
Son sözde sürekli yönetimlerden şikayetçi olan seçmene olsun…
Kimse yönetimlerden memnun değil, siyasilere ateş püskürüyor ama iş seçimlere gelince onlar da ülke menfaatleri değil bireysel menfaatlerin peşine düşüyor!
Oğlunun kızının istihdamı yapılsın, terfiler verilsin devlet kaynakları hep onlara peşkeş çekilsin…
Arkadaş siyasilerden şikayet ediyorsan bir kere oy verdin de vekil yaptığın oyu hak etmedi mi?
Bir dahaki sefere aynılarını meclise sokmayacaksın…
Bir kağıt parçalı gibi buruşturup atacaksın!
Bunu yapmazsan da kötü yönetimlerden ve siyasetsilerden şikayet etmeyeceksin…
Hak etmeden tepene çıkardığın siyasiler günün sonunda gelir tepene bilmem nesini yapar, kötü yönetimlerin asıl sebebi sen olursun!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersan SANER, ağzınızdan bir kere çıktı belki de mahçup olmamak için erken genel seçimler konusunda detaylara girmiyorsunuz ama ülkedeki ekonomik istikrarsızlık da iyice dip yapmaya başladı. Bu konuda net bir açıklama yaparak alacağı neyse artık karar vermeniz öneriliyor!
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Sayın Nedime SERAKINCI, Cumhurbaşkanlığı Özel Sağlık danışmanlığı görevine dün itibarıyla atandığınızı memnuniyetle öğrendik. Zira Ersin bey bu konuda doğru bir karar verdi, sağlık alanındaki çalışmalara katkılarınızın büyük olacağından kuşkumuz yoktur, başarılar dileriz…
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Sayın Ali GENÇ, Fuat Oktay’ın danışmanı olarak son dönemde ülkede adınızdan fazlasıyla söz edilmeye başlandı. Umarız hükümete vereceğiniz yön haritalarını iyi değerlendirip ülkede yeni kaoslar yaşanmasına neden olmazlar…
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Sayın Reşat AKAR, izleyen ve okurlarınız belli ki sizin de artık aktif siyasete girme zamanınızın geldiği görüşünde birleşerek bu konuda yoğun baskı yapmaya başladılar. Denemekten bir zarar çıkmaz eğer olumlu karar verirseniz de destekçileriniz tahmininizden fazla olacaktır…
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Sayın Kudret ÖZERSAY, partinizin gidişatında son birkaç haftadır bir yükseliş grafiği izlendiği konuşuluyor. Özellikle siyasetteki acemiliğinizi kabul etmeniz bunda önemli bir katkı sağladı. Partiye birkaç tana daha temiz ve yıpranmamış isim katarsanız yararınıza olacaktır…
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Sayın Ünal ÜSTEL, sizin bakanlık binasının önündeki Türk bayraklarının fazlasıyla küçük boyutta olduğu yönünde dikkatli vatandaşlardan uyarı mesajlarınız gelmeye başladı. Haksız da değiller yani bir an önce standart boyuttaki bayraklar ile değiştirmek iyi olacak gibi geldi bize!
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Sayın Zorlu TÖRE, Meclis başkanlığı adaylığı konusunda pes etmediğinizi hatta daha yeni ısınmaya başladığını söylüyormuşsunuz. Bu konuda hiç vazgeçmeyeceksiniz desenize! Hakkınızda hayırlısı artık!
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Sayın Turgay DENİZ, erken genel seçim söylentileri özellikle iş insanlarının büyük tepkisine neden oldu. Onların sesi olarak daha sert tedbirler hatta eylem planları hazırlamanız isteniyor. Bu konuda bir önlem almazsanız zaten zorda olan sektörler tamamen bitip tükenecekler…
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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, göreve geldiğinizden beridir yerinde uyarılar ve öneriler yaptınız ama hemen hepsi de siyasilerin bir kulağından girip diğerinden çıktı. Böylelikle hukuk sistemine olan ilgisizliklerini de göstermiş oldular bundan sonra artık hepsi Allah’a havale!
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Sayın Yunus CAHAN, Başbakanlık karşısındaki teşkilat binasına ziyareti biraz daha geciktirirseniz kara listeye girmeniz an meselesidir. Arkadaşlar bu konuda son üç gününüz olduğu konusunda uyarılarda bulunuyorlar, haberiniz olsun istedik…