Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamındaki sebze ve meyve don zararları ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, yazılı açıklamasında, don sonucu sebze ve meyveleri (Narenciye, Enginar, Çilek, Bezelye, Bakla, Domates, Biber) hasar gören 10 üreticiye 210,25 dönüm alan için toplam 3 milyon 690 bin 99 TL tazminat ödendiğini kaydetti.

Kızılduman Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına 2024 yılında dahil edilen ve 2024-2025 üretim yılında gerçekleşen don zararı için yapılan ödemelerin Kooperatif Merkez Bankası ve/veya Köy Kooperatif Şirketlerinden alınabileceğini belirtti.