8 Ağustos’ta Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlenecek

Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler perşembe günü Erenköy Şehitliği'nde düzenlenecek törenle anılacak.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 60'ıncı yıl dönümünün anılacağı Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy şehitleri için perşembe günü Erenköy Şehitliği’nde yapılacak tören saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve istiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy – Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende birer konuşma yapacak.

Şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.